Arınç, BM'de Türkiye'ye Ali İsmail Korkmaz davasıyla savundu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Birleşmiş Milletler'in Cenevre’deki toplantısında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına ve orantısız güç kullanan polislerin cezalandırılmasına ilişkin sorulara, Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen ve geçtiğimiz günlerde davası sonuçlanan Ali İsmail Korkmaz davasını örnek göstererek yanıt verdi.

Arınç, “Ali İsmail Korkmaz davasında 2 polis memuru hakkında 10’ar yıl hapis cezası verildi” dedi. Arınç, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Belçika’nın sosyal medya yasaklarıyla ilgili yazılı ön sorularını yanıtlarken de Twitter ve YouTube gibi firmaların geçmişte mahkeme kararlarına karşı duyarsız kaldığını belirterek, “İçerikler kaldırılmadığı için son çare olarak erişim engellenmek zorunda kalındı” dedi.

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Birleşmiş Milletler'in Cenevre’deki toplantısına katıldı. Türkiye’de basın özgürlüğü ile ilgili sorulara muhatap olan Arınç, Mısırlı temsilcinin cezaevindeki gazetecilerle ilgili sözlerine, ‘Tutuklu olanların gazetecilik faaliyetiyle ilgilisi bulunmamaktadır’ diye cevap verdi.

Ülkelerin Türkiye’ye olan eleştiri ve tavsiyelerine verilen aralarda, ülkelerin toplantı öncesi ilettikleri yazılı sorulara Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıt verdi.

Ali İsmail davasını örnek gösterdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Arınç, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına ve orantısız güç kullanan polislerin cezalandırılmasına ilişkin sorulara da, Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen ve geçtiğimiz günlerde davası sonuçlanan Ali İsmail Korkmaz davasını örnek göstererek yanıt verdi. Arınç, “Ali İsmail Korkmaz davasında 2 polis memuru hakkında 10’ar yıl hapis cezası verildi” dedi. Arınç, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Belçika’nın sosyal medya yasaklarıyla ilgili yazılı ön sorularını yanıtlarken de Twitter ve YouTube gibi firmaların geçmişte mahkeme kararlarına karşı duyarsız kaldığını belirterek, “İçerikler kaldırılmadığı için son çare olarak erişim engellenmek zorunda kalındı” dedi.

‘Terörden toplam 31 kişi hükümlü’

Arınç, basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’de tutuklu gazeteciler olarak atıfta bulunan kişilerin, tutukluluk durumlarının gazetecilik faaliyeti ile ilişkisi bulunmamaktadır. 23 Ocak 2015 tarihi itibariyle gazetecilik mesleği ile bağlantılı olmaksızın silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak, kasten adam öldürme, zimmet gibi suçlardan 2’si tutuklu 29’u hükümlü toplam 31 kişi bulunuyor.” EPİM Çalışma Grubu’nun 29 Ocak’ta Türkiye ile ilgili raporunu düzenleyerek kabul etmesi bekleniyor. Böylece EPİM Çalışma Grubu, Türkiye’nin insan hakları durumunu 2’nci defa incelemiş olacak. Türkiye’nin ilk EPİM incelemesi 10 Mayıs 2010’da yapılmıştı. 19 Ocak’ta başlayan BM İnsan Hakları Konseyi EPİM Çalışma Grubu’nun, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin insan hakları durumunu gözden geçirme oturumu 30 Ocak’a kadar devam edecek. EPİM Oturumu’nda insan hakları durumu incelenen ülkeler arasında İsveç, Kuveyt, Kırgızistan, Gine, İspanya ve Ermenistan da bulunuyor.