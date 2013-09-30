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Yaşam

Mısır'da tutuklu gazeteciden 'kurtarın' mesajı

Kahire'de tutuklanan TRT muhabiri Metin Turan'la ilgili twitter hesabından mesajlar paylaşıldı

30 Eylül 2013 12:24

Türkiye'den gelen bir akrabası vasıtasıyla atılan tweetler'de gazeteci Metin Turan, hapishane şartlarının çok kötü olduğundan bahsederken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na seslenerek 'beni kurtarın' mesajı gönderdi.

İşte Turan'ın hesabından atılan o tweet'ler:

"Sevgili dostlarım, merhabalar. Bana dua eden herkese teşekkür ederim.  Size Türkiye'den gelen akrabam kanalıyla ulaşıyorum.

Allah'ıma sonsuz sükürler olsun, çok sükür iyiyim. Sağlığım yerinde. Hapishane şartları çok kötü.

44 gündür hapishanedeyim. Halen esir gibi tutuluyorum.

40 metrekarelik koğuşta 36 kişi beton üzerinde yatıyoruz. 2 tuvalet var banyo yok.

Sayin Dışişleri Bakanım A. Davutoğlu, tutukluluk suresi uzatılması halinde burada AÇLIK GREVI baslayacak. Hapishane karışabilir.

Burasi kan gölüne gelmeden beni kurtarın..

Türkiye'nin müttefik dostları yok mu? B.Arap Emirlikleri ile temesa geçerek beni serbest bırakabilirler."

 

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