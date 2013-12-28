Tutuklu gazetecilere özgürlük çağrısı

20 Aralık 2011’de gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması için aydın, yazar ve gazeteciler bir çağrı metni oluşturdu. Aralarında Aslı Aydıntaşbaş, Aydın Engin, Ahmet Hakan, Ece Temelkuran, Eren Keskin, Hasan Cemal, Hüseyin Aykol, Kadri Gürsel, Murathan Mungan, Nadire Mater, Nuray Mert, Oral Çalışlar, Pınar Öğünç, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Tarhan Erdem, Tuğrul Eryılmaz ve Yıldırım Türker’in de bulunduğu aydın, yazar ve gazeteciler ‘Çağrı Metni’nde ifade ve düşünce özgürlüğüne vurgu yaptı. Gazetecilik faaliyetlerinin 'suç' sayılamayacağının belirtildiği metinde şu ifadelere yer verildi:

20 Aralık 2011'de 'KCK Basın' operasyonu adıyla birçok basın kurumu ve evler basılarak 46 gazeteci gözaltına alındı. Basılan kurumlar Kürt medyasının özgür basın geleneğini sürdüren organları, gözaltına alınanlar ise Kürt medyası çalışanlarıydı. Tarihin en büyük gazetecilik davası bu biçimde başlamış oldu.

Hedef seçilmelerinin "Muhalif olmak, görülmeyeni göstermek, yazılmayanı yazmak" gibi bir anlamı vardı. 36 Kürt gazeteci tutuklandı. Tutuklandıktan 6 ay sonra hazırlanan iddianamede gazetecilik faaliyetleri önlerine 'suç delili' olarak konuldu. Gazetecilerden 17'si halen cezaevinde. 2 yıldan fazla bir süredir, onlar özgürlüklerinden yoksun kalırken bizler de doğru haber alma hakkımızı yitiriyoruz.

Tutuklu gazeteciler, tıpkı 1994'te Özgür Ülke bombalandığında "Bu ateş sizi de yakar" manşetiyle çıktığı gibi "Özgürlük size de lazım" dedi. Şimdi herkes için lazım olanı tutsak gazeteciler bir kez daha bizim aracılığımız ile seslendiriyor: "Herkes için düşünce özgürlüğü, demokrasi ve özgürlük..."

Tutuklu gazeteciler, 13 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısında olacaklar. İfade ve düşünce özgürlüğü olmadan demokrasi ve özgürlüklerin mümkün olmadığını bilen bizler, tutuklu gazetecilerle birlikte olduğumuzu ve gazetecilik faaliyetlerinin 'suç' sayılamayacağını belirtiyor, tutuklu gazetecilerin özgürlüklerini talep ediyoruz.