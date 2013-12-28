T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklu gazetecilere özgürlük çağrısı

Aydın, yazar ve gazeteciler tutuklu gazeteciler için özgürlük çağrısında bulundu

28 Aralık 2013 23:56

 
20 Aralık 2011’de gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması için aydın, yazar ve gazeteciler bir çağrı metni oluşturdu. Aralarında Aslı Aydıntaşbaş, Aydın Engin, Ahmet Hakan, Ece Temelkuran, Eren Keskin, Hasan Cemal, Hüseyin Aykol, Kadri Gürsel, Murathan Mungan, Nadire Mater, Nuray Mert, Oral Çalışlar, Pınar Öğünç, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Tarhan Erdem, Tuğrul Eryılmaz ve Yıldırım Türker’in de bulunduğu aydın, yazar ve gazeteciler ‘Çağrı Metni’nde ifade ve düşünce özgürlüğüne vurgu yaptı. Gazetecilik faaliyetlerinin 'suç' sayılamayacağının belirtildiği metinde şu ifadelere yer verildi: 
 
20 Aralık 2011'de 'KCK Basın' operasyonu adıyla birçok basın kurumu ve evler basılarak 46 gazeteci gözaltına alındı. Basılan kurumlar Kürt medyasının özgür basın geleneğini sürdüren organları, gözaltına alınanlar ise Kürt medyası çalışanlarıydı. Tarihin en büyük gazetecilik davası bu biçimde başlamış oldu.
 
Hedef seçilmelerinin "Muhalif olmak, görülmeyeni göstermek, yazılmayanı yazmak" gibi bir anlamı vardı. 36 Kürt gazeteci tutuklandı. Tutuklandıktan 6 ay sonra hazırlanan iddianamede gazetecilik faaliyetleri önlerine 'suç delili' olarak konuldu. Gazetecilerden 17'si halen cezaevinde. 2 yıldan fazla bir süredir, onlar özgürlüklerinden yoksun kalırken bizler de doğru haber alma hakkımızı yitiriyoruz.
 
Tutuklu gazeteciler, tıpkı 1994'te Özgür Ülke bombalandığında "Bu ateş sizi de yakar" manşetiyle çıktığı gibi "Özgürlük size de lazım" dedi. Şimdi herkes için lazım olanı tutsak gazeteciler bir kez daha bizim aracılığımız ile seslendiriyor: "Herkes için düşünce özgürlüğü, demokrasi ve özgürlük..."
Tutuklu gazeteciler, 13 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısında olacaklar. İfade ve düşünce özgürlüğü olmadan demokrasi ve özgürlüklerin mümkün olmadığını bilen bizler, tutuklu gazetecilerle birlikte olduğumuzu ve gazetecilik faaliyetlerinin 'suç' sayılamayacağını belirtiyor, tutuklu gazetecilerin özgürlüklerini talep ediyoruz.
 

ETİKETLER

tutuklu gazetecilersuçkckbasınhasan cemalaydın engin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24