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Politika

Cezaevindeki eski emniyet müdürü Yurt Atayün milletvekili aday adayı oldu

Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, MHP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı

23 Şubat 2015 20:49

Selam terör örgütü soruşturmasında görev aldığı gerekçesiyle polislere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayünsosyal medya üzerinden MHP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından başvuru yaptığını duyuran Atayün, MHP’den İzmir milletvekili aday adayı oldu. Atayün’ün hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi İzmir milletvekili aday adayıyım tüm sevenlerime duyurulur" mesajı yazdı. 

Atayün, Selam dosyasında görev alan polislere yönelik 22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınmıştı. 30 Temmuz 2014’te tutuklanan Atayün, Tahşiyeciler grubuna kumpas kurulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı. 

 

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