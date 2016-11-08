Cezaevindeki Demirtaş'tan yeni mesaj: Korku imparatorluğu dağılacak; mücadeleye devam edeceğiz

Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden avukatları ararcılığıyla yolladığı mesajı partisinin grup toplantısında okundu. Demirtaş, mesajında "Bu korku imparatorluğu en kısa sürede dağılacaktır. Bizler demokrasiye olan inancımızı kaybetmeden her koşulda mücadeleye devam edeceğiz. Dört duvar arasında da olsak aynı gökyüzü altında olduğumuzu unutmadan mücadeleye ve süregelen özgürlük halayının neşesinden faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

Grup toplantısında Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra sol partilerin üyeleri ve işçi sendikası temsilcileri de katıldı.

4 Kasım'da yapılan gece yarısı operasyonuyla eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmış, İmam Taşçıer, Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Demirtaş Edirne'de, Yüksekdağ Kandıra'da cezaevinde tutuluyor.

Figen Yüksekdağ'ın mesajı yeniden okundu

10 HDP'linin tutuklanmasının ardından TBMM'de düzenlenen ilk grup toplantısında ilk olarak Figen Yüksekdağ'ın tutuklandıktan hemen sonra gönderdiği mesaj tekrar okundu:

“Her şeye rağmen umudumuzu tüketemez, direncimizi kıramazlar. İçeride ya da dışarıda HDP ve bizler yine Türkiye için biricik özgürlük ve demokrasi seçeneğiyiz. İşte bütün korkuları bundandır. Kimse moralini bozmasın, gardını direncini düşürmesin. Bu nefret ve saldırganlığın korkudan olduğunu unutmasın. Mutlaka sevgi ve cesaret kazanacaktır. Sevgi ve selamlarımla.”

"Bu korku imparatorluğu en kısa sürede dağılacaktır"

Selahattin Demirtaş'ın partisinin grup toplantısında okunan mesajı şöyle:

"Bizlere yönelik bu saldırının bütün demokrasi güçlerine yapıldığı unutulmamalıdır. Baskıcı her koşulda yan yana durma ve faşizme karşı ortak mücadeleyi büyütmek tek çıkış yolumuzdur. Bu korku imparatorluğu en kısa sürede dağılacaktır. Bizler demokrasiye olan inancımızı kaybetmeden her koşulda mücadeleye devam edeceğiz. Dört duvar arasında da olsak aynı gökyüzü altında olduğumuzu unutmadan mücadeleye ve süregelen özgürlük halayının neşesinden faydalanmaya devam edeceğiz. Dışarıda çalışma yürüten yoldaşlara, gençlere ve kadınlara selamlarımı iletiyorum."

Görüntüler izletildi

Demirtaş'ın mesajının yayımlanmasının ardından HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınma görüntüleri barkovizyonda gösterildi.

Son yasama faaliyeti

HDP yönetimi, tutuklamaların ardından TBMM'deki yasama faaliyetlerine son verme kararı almıştı. Bugünkü grup toplantısı HDP'nin aksi yönde bir karar alınıncaya kadar son yasama faaliyeti oldu.

Kimler katıldı?



Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk GÖLLÜ ve parti yöneticileri

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) temsilcisi Mehmet Kemal Başak

Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve yöneticileri

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu ve yöneticileri

Halkevleri MYK Üyesi Mustafa Eberliköse ve yönetim kurulu üyeleri

Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) MYK Üyesi Doğan Ergün ve parti yöneticileri

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyeleri Alper Taş ve Pelin Bektaş

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) MYK Üyesi Tülay Korkutan

Yeşiller ve Sol Parti Genel Başkanı Naci Sönmez ve yöneticileri

AKA-DER’den Betül Koca

Alevi ve Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yılmaz ve federasyon yöneticileri

Alınteri’nden İlknur Birgül ve Uğur Karadaş

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı ve Demokratik Alevi Derneği temsilcisi Murat Işık

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri Zeynel Can

Kaldıraç’tan Anıl Altıparmak

KESK Eşbaşkanları Şaziye Köse ve KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ve yöneticileri

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ve dernek yöneticileri

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve ikinci Başkanı Züber Akgör

TTB’den Hande Arpat

Büyükelçiler:

AB Türkiye Delegasyonundan AYCAN AKDENİZ

Avusturya Büyükelçi Vekili GEORGE OBERRAYTIR

Avusturya Büyükelçisi KLAUS VÖLFE

Belçika Büyükelçisi MARK TRENTESU

Finlandiya Büyükelçi Vekili JUSİ SOYNİ

İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı LUSİA GARSİYA RİKO

Lüksemburg Büyükelçisi VIRGINIE ARSLAN

Yunanistan Büyükelçiliği Başkatibi ASTARİYOS TİSURVAS

