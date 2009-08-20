T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinde ÖSS sevinci ALANYA L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, Öğre

20 Ağustos 2009 19:07

ALANYA L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) giren 12 hükümlü ve tutuklunun hepsi üniversiteli oldu.

Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan ve 14 Haziran 2009 Pazar günü yapılan ÖSS'ye giren 12 hükümlü ve tutuklunun tamamı başarılı oldu. Sınavı kazanarak tercih yapma hakkı elde eden hükümlü ve tutuklular, rehber öğretmen eşliğinde yaptıkları tercihlerine yerleştirilerek, üniversiteli olma sevincini yaşadı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tutuklu ve hükümlülerin birçoğunun Ceza İnfaz Kurumuna girdiklerinde ortaokul mezunu iken Ceza İnfaz Kurumunda lise eğitimini dışarıdan tamamlayarak üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, “Azimle çalışarak üniversiteli oldular” dedi. Başsavcı Ali Yeldan, sınavda başarılı olan tutuklu ve hükümlülerden 1'inin zihinsel engelliler öğretmenliği, 2'sinin uluslararası ilişkiler, 3'ünün halkla ilişkiler ve tanıtım, 1'inin fotoğrafçılık ve kameramanlık, 2'sinin sosyoloji, 2'sinin işletme yönetimi, 1'inin de dış ticaret bölümünü kazandığını kaydetti. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, “Yakalanan başarı oranı çok memnun edici bir seviyede. Sınava giren herkesin üstün başarı göstererek çeşitli bölümleri kazanmasını sağlayan eğitmenlerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl daha fazla tutuklu ve hükümlünün sınavlara girip başarılı olması için çalışmalarımız yürüteceğiz” dedi.

Üniversiteye kaydolan mahkumların, cezaevindren çıktıklarında devam etmek üzere kayıtlarını donduracakları belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24