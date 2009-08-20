Cezaevinde ÖSS sevinci ALANYA L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, Öğre

ALANYA L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) giren 12 hükümlü ve tutuklunun hepsi üniversiteli oldu.



Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan ve 14 Haziran 2009 Pazar günü yapılan ÖSS'ye giren 12 hükümlü ve tutuklunun tamamı başarılı oldu. Sınavı kazanarak tercih yapma hakkı elde eden hükümlü ve tutuklular, rehber öğretmen eşliğinde yaptıkları tercihlerine yerleştirilerek, üniversiteli olma sevincini yaşadı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tutuklu ve hükümlülerin birçoğunun Ceza İnfaz Kurumuna girdiklerinde ortaokul mezunu iken Ceza İnfaz Kurumunda lise eğitimini dışarıdan tamamlayarak üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, “Azimle çalışarak üniversiteli oldular” dedi. Başsavcı Ali Yeldan, sınavda başarılı olan tutuklu ve hükümlülerden 1'inin zihinsel engelliler öğretmenliği, 2'sinin uluslararası ilişkiler, 3'ünün halkla ilişkiler ve tanıtım, 1'inin fotoğrafçılık ve kameramanlık, 2'sinin sosyoloji, 2'sinin işletme yönetimi, 1'inin de dış ticaret bölümünü kazandığını kaydetti. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, “Yakalanan başarı oranı çok memnun edici bir seviyede. Sınava giren herkesin üstün başarı göstererek çeşitli bölümleri kazanmasını sağlayan eğitmenlerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl daha fazla tutuklu ve hükümlünün sınavlara girip başarılı olması için çalışmalarımız yürüteceğiz” dedi.



Üniversiteye kaydolan mahkumların, cezaevindren çıktıklarında devam etmek üzere kayıtlarını donduracakları belirtildi.