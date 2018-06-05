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Yaşam

Cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cerrahpaşa birincisi,TUS üçüncüsü Özyavuz toprağa verildi

İbrahim Halil Özyavuz, Harran'da toprağa verildi

05 Haziran 2018 16:38

'ByLock' kullandığı iddiasıyla geçen ay tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan ve burada intihar ettiği iddia edilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren doktor İbrahim Halil Özyavuz, Harran'da toprağa verildi.

2007'de pamuk tarlasında hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giren İbrahim Halil Özyavuz, okulu birinci olarak tamamladı. Girdiği Eylül 2013 uzmanlık sınavında Türkiye 3.sü olan Özyavuz, gizli haberleşme programı  'Bylock' kullandığı iddaiasıyla geçen ay tutuklanarak  Silivri Cezaevi’ne konuldu. 1 Haziran'da  intihar ettiği iddia Özyavuz'un kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Özyavuz'un cenazesi otopsinin ardından teslim edilen ailesi tarafından Harran ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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