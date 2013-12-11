Cezaevinde gardiyandan hamile kaldı

Almanya'da çocuğunu ölüme terk etmekle suçlanan 27 yaşındaki Conny B., cezasını çektiği cezaevinde bir gardiyandan hamile kaldı.

Erfurt kentinde 2007 yılında 9 aylık bebeğini susuz bırakıp ölümüne neden olmak, 2 yaşındaki kızını da öldürme girişiminde bulunmak suçundan 14 yıl hapis cezası alan Conny N., Chemnitz Cezaevi’ne kapatıldı.

Ancak, cezaevine girdikten sonra giderek karnı şişen ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen kadın sorguya alınırken kendisinin 49 yaşındaki cezaevi gardiyanıyla sosyal terapi odasında sık sık buluştuklarını ve birlikte olduklarını söyledi. Yapılan incelemede 27 yaşındaki kadının hamile olduğu anlaşıldı.

Adalet bakanlığı skandala el koyarak gerekli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.