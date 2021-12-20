Tekirdağ Cezaevi'nde şüpheli ölüm

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Garibe Gezer'in, hücresinde ‘şüpheli’ şekilde ölü bulunmasının ardından benzer bir haber de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden geldi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Vedat Erkmen dün hücresinde ‘şüpheli’ şekilde ölü bulundu. Cezaevi yönetimi Ekmen’in intihar ettiğini açıklarken otopsi işlemlerinin aile ve avukatlarının gelmeden yapıldığı belirtildi. Erkmen’in ağabeyi Saim Erkmen, kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 374 yıl cezası olan Vedat Erkmen isimli tutuklu bulunduğu hücrede şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Saat 21.00 sıralarında cezaevi idaresi tarafından aranan ailesine Erkmen’in bulunduğu hücrede intihar ettiği bilgisi verildi. Cezaevi idaresi ayrıca aileye, Erkmen’i hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını ancak hastaneye götürülürken, yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aile gelmeden otopsi

Erkmen’in ailesi ile İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları, Tekirdağ Cezaevi’ne gitti. Ancak Erkmen’in otopsi işlemlerinin aile ve avukatlarının gelmeden yapıldığı öğrenildi.

ÖHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi avukat Gürkan İstekli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tepkisini şöyle dile getirdi: “Kimden neyi gizliyorlar! Saatlerce cezaevi, adliye ve hastane arasında gidip gelmiş, cezaevi tüm görüşme taleplerimizi reddetmiş, saatler sonra nöbetçi savcılığa ulaşabilmiş ve cenazeyi an itibariyle teşhis edip almış bulunmaktayız.”

"Tekli odaya alınmıştı"

İstekli, “Birkaç gün önce ‘can güvenliği yok’ denilerek odasından alınan ve tekli odaya konan müvekkilimiz Vedat Erkmen açıkça katledilmiştir. Sözde ‘can güvenliğini’ sağlamak için odasından alınan Vedat neden ‘intihar’ etsin?” diye sordu.

Suç duyurusu talebi

İstekli, Erkmen’in geçtiğimiz Cuma günü (17 Aralık) ağabeyiyle yaptığı telefon görüşmesinde, 23 Ocak Perşembe günü açık görüş olduğunu ve cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunmalarını istediğini aktardı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ne getirilen Erkmen’in cenazesi, dini vecibelerinin yerine getirilmesinin ardından ailesi tarafından Esenyurt’ta bulunan Digor Dağpınar Derneği’ne götürülmek istendi.

Cenazenin Esenyurt'a götürülmemesi yönünde talimat olduğunu belirten polis, ailenin itirazlarına rağmen cenazeye el koyarak kaçırdı. Ailenin tepkisi üzerine polis, cenazeyi İstanbul- Gebze arasında bulunan Mehmetçi Vakfı’na götüreceğini söyledi. Ancak cenaze nakil aracı Mehmetçik Vakfı’na götürülmedi.

Cenaze kaçırıldı

Cenazeyi karşılamak için gelen kitle ve aile de araçlarla zırhlı araçlar eşliğinde götürülen cenaze aracını takip etti. Polisler ilk olarak cenazeyi Kocaeli yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine götürdü. Aile ve kitle de cenaze aracının ardından tesise giderek beklemeye başladı. Bu sırada polis aileden gizli bir şekilde cenaze aracıyla uzaklaştı. Aile uzun bir süre cenazenin nereye götürüldüğüne dair bilgi edinemedi.

Cenaze aracında bulunan ve tüm yol boyunca ailesiyle iletişim kurması polisler tarafından engellenen Erkmen’in ağabeyi Saim Erkmen, Sakarya’ya kadar götürülen cenazeyi ailenin kendi aracına naklettikleri bilgisini paylaştı.

Cenaze aracı buradan Kars'a doğru yola çıktı. Erkmen, polislerin hangi gerekçeyle cenazeyi Sakarya’ya kadar götürdüklerini sorduklarında ise herhangi bir açıklama yapmadığını belirterek cenazenin keyfi bir şekilde Sakarya’ya kadar kaçırıldığını ifade etti.

"Kardeşimin intihar ettiğine inanmıyorum"

Cezaevi idaresi tarafından dün saat 21.00 civarında arandıklarını söyleyen Vedat Erkmen’in ağabeyi Saim Erkmen, idarenin kardeşinin intihar ettiğini iddia ettiğini aktardı. Ancak kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını söyleyen ağabey Erkmen, “Kardeşim intihar edecek biri değildi. Devlet kendisi öldürdü. Örtbas etmek için de kendisi bizden ve avukatlarından habersiz Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürdü” dedi. Erkmen otopsi işlemlerine avukatların alınmamasına da tepki gösterdi.

"Normal kabul etmiyoruz"

Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Bir acı haber daha aldık. Tekirdağ F tipi cezaevinden Vedat Erkmen yaşamını yitirmiştir. Art arda yaşanan bu acıları normal kabul etmiyoruz. İlgilileri sorumlu olmaya davet ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Vedat Erkmen’in sevdiklerinin ve ailesinin başı sağ olsun.”