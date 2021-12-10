Cezaevinde cinsel şiddete uğradığını söyleyen Garibe Gezer'in intihar açıklandı; İHD Eş Genel Başkanı Keskin: Avukatlar beklenmeden otopsi işlemi bitirildi

Mayıs ayında ailesine, gardiyanların kendisine sistematik şiddet ve cinsel işkencede bulunduğunu söyleyen Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Garibe Gezer, dün hücresinde ‘şüpheli’ şekilde ölü bulundu. Cezaevi yönetimi Gezer’in intihar ettiğini açıkladı. İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, avukatlar beklenmeden Gezer’in otopsi işlemlerinin bitirildiğini ve cenaze hastaneden çıkarılırken polisin bekleyenlere ve avukatlara şiddet uyguladığını ifade etti.

Mart ayında Kayseri Cezaevi’nden Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne sevk edilen Garibe Gezer, Mayıs ayında cezaevinde kadın gardiyanlar tarafından tecavüze uğradığını ailesine aktarmıştı. Gezer’in avukatları Eren Keskin, Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya’nın Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. HDP’li 22 kadın milletvekili de konuyu Meclis gündemine taşınmış; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, “Çıplak arama ve bunun sonucu olarak cinsel saldırı cezaevlerinde uygulanmaya devam etmekte midir? Bu uygulamanın sonlandırılması için adım atılacak mıdır? soruları yöneltilmişti.

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Garibe Gezer'in, bulunduğu hücrede şüpheli bir şeklide dün vefat ettiği açıklandı. Cezaevi yönetimi Gezer’in intihar ettiğini iddia etti.

Gezer’in avukatlarından biri olan İHD Eş Genel Başkanı Av, Keskin, dün sosyal medya hesabından “İHD ve ÖHD adına Av. Jiyan Tosun, Av. Veysi Eski, Av. Jiyan Kaya, Av. Elif Taşdöğen ve Av Beritan Kalbişen Garibe’nin otopsisine katılmak cezaevinden görüntüleri almak üzere giderken, otopsi işlemi bitirildi. Avukatlar beklenmeden. 90’larda bile olamazdı böyle bir şey!!!!!!!! “ açıklamasını yaptı.

Keskin, cenaze hastaneden çıkarılırken polisin bekleyenlere ve avukatlara şiddet uyguladığını ifade etti.

Gezer’in ölümüyle ilgili Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Mehmet Aslan'a konuşan avukat Veysi Eski, da cezaevine gittikten sonra acil durum için hücrelerde bulunan butonların devre dışı bırakıldığını öğrendiklerini söyledi. Eski, “Hastanede savcıya ‘neden avukatlar olmadan otopsi yaptınız’ dedik. Savcıda avukatların otopsiye katılma zorunluluğunun olmadığını söyledi. Doğru katılma zorunluluğu yok, ama katılmaması için de engel yok. Özellikle bu tarz şüpheli ölümlerde mağdur avukatın otopsiye katılması şüphenin giderilmesi açısından çok önemli” diye konuştu.

"Ası bulgu olduğunu gördük"

Eski, raporda ölüm nedeninin belirtilmediğini ifade ederek, “Bu rapor geçici bir rapor. Henüz ölüm nedeni tam olarak tespit edilmedi. Ancak raporu incelediğimizde ası bulgu olduğunu gördük. Kesin rapor geldikten sonra kesin ölüm nedeni anlaşılacaktır” diye belirtti.

Gezer’in arkadaşlarının 1 saat sonra durumu fark ettiklerini belirten Eski, “Bir saat sonra arkadaşları seslendiğinde Garibe’den ses gelmeyince idareye haber vermişler. İdare gelince Garibe’nin öldüğü anlaşılmış” dedi.

Kışanak: Bile bile ölüme gönderildi

Eski, Gültan Kışanak ile yaptığı görüşmeyi ise şöyle aktardı: “Kışanak bunun bir kadın cinayeti olduğunu söyledi. Çünkü Garibe’nin adım adım psikolojik durumunu idarenin bilmesine rağmen hiçbir tedbir almadığını, bir kadını bile bile ölüme gönderdiklerini ifade etti.”

Garibe Gezer’in cenazesi, bugün Kandıra Cezaevi’nden alınarak kargo uçakla Mardin’e gönderildi.