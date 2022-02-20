Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, FETÖ hükümlüsünün "ölüme terk edildiği" iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hükümlü olduğu belirtilen Yusuf Bekmezci'nin yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmadığını, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurumun açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayımlanan, "Bekmezci'nin hasta olmasına rağmen tedavisinin yapılmadığı, ölüme terk edildiği, ceza infaz kurumunda vefat ettiği" haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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"Hastanede tedavi altındaydı"

Bekmezci'nin toplam 36 kez kurum reviri ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavisinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlünün 2 doz Sinovac ve 2 doz BioNTech aşıları yapılmıştır. En son 3 Ocak 2022'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları servisine katarakt ameliyatı için yatışı yapılarak 4 Ocak'ta ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ameliyat nedeniyle gerçekleşen komplikasyon sonucu kalbinin durması üzerine acil müdahaleyle hayata döndürülmüş, kontrol ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiştir. Hükümlü bugün vefat etmiştir. Hükümlü Bekmezci, 3 Ocak'tan bu yana yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmamakta olup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Kişinin ceza infaz kurumunda vefat ettiği haberleri algı oluşturmaya yöneliktir ve yalandır." (AA)

Ne olmuştu?

DHA, "Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi." bilgisini paylaşmıştı.

Yusuf Bekmezci hakkındaki ATK raporunu paylaşan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Bilinci kapalı hastayı tutmanızın sebebi nedir?" diye sormuştu.