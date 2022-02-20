"FETÖ'nün çekirdek kadrosunda" yer aldığı suçlamasıyla yargılanan Yusuf Bekmezci yaşamını yitirdi

İzmir'de yakalanan, Fethullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı suçlamasıyla yargılanan Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA, "Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.

Yusuf Bekmezci hakkındaki ATK raporunu paylaşan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Bilinci kapalı hastayı tutmanızın sebebi nedir?" diye sormuştu.

Raporda Bekmezci için 3 aylık infaz ertelemenin uygun bulunduğu sonucu çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi haber aldık Bekir Bozdağ, zulümden vazgeçmemişsiniz! Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 3 aylık infaz erteleme raporuna rağmen İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluğun devamına demiş. Allah sorar, daha ne diyeyim! Bilinci kapalı hastayı tutmanızın sebebi nedir?"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu dile getirildi. Polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.