Ceza ve Tepki'nin şarkısında Fahrettin Koca göndermesi: Bana hiç yaklaşmayın

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralına da değinen iki rapçi, şarkıda "Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi; bana hiç yaklaşmayın" ifadesine yer verdiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın açıklaması sırasında kendisine doğru gelen görevliyi "Bana yaklaşmayın" diyerek uyarmıştı. Bu sözler daha sonra viral olup pek çok kez kullanıldı.