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Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen: Yerel mahkeme, AYM'nin 'hak ihlali' kararına direnemez

Prof. Şen, Can Dündar ile Erdem Gül hakkındaki 'hak ihlali' kararını değerlendirdi

25 Şubat 2016 20:09

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukuku Profesör Ersan Şen, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği hak ihlali kararına 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin direnemeyeceğini söyledi. Ersan Şen, "Buna direnemezsin, yargılamanın esasına girilmediğine göre kişi hürriyeti hak ve güvenliği ihlal edilmiştir. Ancak savcılık bu yönde delillerle talep ortaya koyabilirse itiraz olur. 3 Aralık’a kadar olan belgelere bakıyor" dedi.

CNN Türk'te Mirgün Cabas'ın hazırlayıp sunduğu 'Her Şey'e konuk olan Şen, şunları söyledi:

İddianamelerinin tarihini dikkate aldığımızda, 25.01.2016 görünüyor. Başvuru önce, davanın esasıyla, iddianameyle ilgili değil. Kişilik hak ve güvenlikleriyle alakalı, tutuklamalarla alakalı, AİHS, Anayasa’nın şartlarını esas alan. Davanın esaslarını değil, koruma tedbiri olarak, bir suçun varlığı konusunda inceleme yaptığını düşünüyorum. Tutuklu sanıkların tutukluluklarına son verilir. Acaba, bu durumda tutukluluk riski yine de var mıdır? Bugüne kadar AYM’nin verdiği ihlal kararlarının uygulanabilir olanların hepsi uygulandı. Yargılamanın esasına ilişkin, yenilenecek bir yargılama yok.

Anayasanın 148. Maddesinde AYM’ye görev, AİHM’e verilen görev gibidir. Hukukilik denetimini, AİHS ve anayasada güvence altına alınan hak ve hürriyetlerden herhangi birisinden ihlal var mı? Şahıslar, tutuklanmak suretiyle kişi güvenliğim ihlal edilmiştir. Basın mesleği yapıyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğüm de ihlal edilmiştir diyor. AYM demiş ki, “İfade ve basın özgürlüğü ihlal edilmiş, kişi hürriyeti güvenliği hakkı ihlal edilmiştir.” Buna direnemezsin, yargılamanın esasına girilmediğine göre kişi hürriyeti hak ve güvenliği ihlal edilmiştir. Ancak savcılık bu yönde delillerle talep ortaya koyabilirse itiraz olur. 3 Aralık’a kadar olan belgelere bakıyor. Burada bir, tutuklamanın uygulamasını gerektirecek somut delilleri görmedim demiş olabilir. Gerekçeli karar  yok, herkes ahkam kesiyor da. Sizin bu şahıslara uyguladığınız tutuklama tedbiri yanlıştır, bunu düzeltin demiştir. Doğru olan şu, herkes bundan faydalansın.

AYM'nin başvuruyu kabul ettiği 3 Aralık'ta ortalıkta iddianame yok. Yürüyen sürece ve davaya müdahale etmez. Ben Yargıtay'ım, yerel mahkemenin yerine geçerse, iz verebilir, yön verebilir ama davanın esasına karışamaz.

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