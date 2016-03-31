Ceza, Avrupa'nın en büyük festivallerinden Sziget'in ana sahnesinde çıkacak

10-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa’nın en büyük müzik festivali Sziget Festivali’nin en önemli sahnelerinden biri olan Europe Stage’in headliner’larından biri Ceza olacak.

Macaristan’ın Budapeşte kentinde Tuna nehri üzerinde yer alan Óbudai Adası’nda 10-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa’nın en büyük müzik ve kültür etkinliği olan Sziget Festivali, yine eşsiz konserleri ve etkinlikleri ile hayatınızın unutulmaz festival-tatili olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, 1 hafta boyunca 50’ye yakın sahnede yaklaşık bin sanatçının yer alacağı muhteşem festivalde dünyanın dört bir yanından gelen 460.000 festivalsever Rihanna, Muse, Noel Gallagher’s High Flying Birds, ManuChao La Ventura, Oscar and the Wolf, Bastille, BlockParty, SigurRos, Kaiser Chiefs, CrystalCastles, David Guetta, JakeBugg, ParovStellar, Roisin Murphy, Sia, BoysNoizeve daha bir çok sanatçı ile birlikte Ceza’yı seyretme şansı yakalayacak.

Sziget Festivali’nin dünyadaki 60 ülke temsilciliklerinden biri olan Sziget Türkiye’nin senelerdir uğraş verdiği ve en önemli misyonu olan ünlü Türk gruplarının Sziget Festivali’nde her sene sahne alması bu sene Ceza ile birlikte başlayacak.

Türkiye’nin en sevilen ve yetenekli sanatçıları arasında yer alan Ceza, 2002 yılında ilk solo albümü Med Cezir'i yayınladı. ABD'li efsanevirap sanatçısı Tech N9ne'ın "All 6's & 7's" albümündeki "Worldwide Choppers" adlıparçada rap müzigin dünya genelinde önemli isimleriyle birlikte yer aldı.

MTV EMAödülünü alan ilk Türk müzisyen olan ve son albümü “Suspus” iTunes tarafından2015’in En I·yi Rap / Hip Hop albümü seçilen sanatçı, albümle aynı adı taşıyanşarkısı “Suspus” ile NPR (National Public Radio) Müzik tarafından açıklanan 2015’inEn Iyi Sarkıları listesinde tek Türk sanatçı olarak yer aldı.

Festivalin heyecanla beklenen isimlerinden biri olan Ceza, canlı orkestrasıyla birlikte Sziget Festivali’nde 13 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 20:00’de Europe Stage’de headliner olarak Szitizenlar ile buluşacak.