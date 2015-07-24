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Ceylanpınar'da şehit olan polis, 4 gün önce 'can güvenliği' gerekçesiyle savcılığa başvurmuş!

Feyyaz Yumuşak, 14 Temmuz'da KCK'ya yönelik düzenlenen operasyona katılmış

24 Temmuz 2015 12:27

Şanlurfa Ceylanpınar'da PKK'nın üstlendiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis Feyyaz Yumuşak'ın 14 Temmuz'da KCK'ya yönelik bir operasyona katıldığı ortaya çıktı. Yumuşak'ın ismi ve adresi "bilgisine başvurulan kişi" olarak dosyaya girdi. Yumuşak'ın bir gün sonra savcılığa giderek "can güvenliği" endişesiyle dosya hakkında gizlilik kararı verilmesini talep ettiği öğrenildi. Zaman'dan İsmail Avcı'nın haberine göre, ancak savcılığın bunu dikkate almadığı iddia edildi.

Ceylanpınar'daki sokak eylemleriyle ilgili 14 Temmuz'da yapılan bir operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Zanlıların bir kısmı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, iki işi savcılığa sevk edildi ve tutuklandı. Savcılık, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra, gözaltı işlemini yapan polis memurlarının da bilgisine başvurdu. Bilgi alınan polis memurlarının ismi, telefon numarası ve adresi dosyaya açık şekilde girdi. Bu polislerden biri de evinde şehit edilen Feyyaz Yumuşak'tı. Bir gün sonra (15 Temmuz) arkadaşlarıyla birlikte savcılığa giden Yumuşak, isim ve adresinin açık yazılmasının can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, dosya hakkında gizlilik kararı verilmesini talep etti. İddiaya göre, savcılık taleple ilgili herhangi bir işlem yapmadı. Ağustos 2014'te de Diyarbakır'daki bazı emniyetçilerin ev kapısına işaret konulmasının ardından biri istihbaratçı 2 polis şehit edilmişti. 1 yıl geçmesine rağmen her iki olayın failleri bulunamadı.

 

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