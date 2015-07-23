2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunan 2 polis memurunun soruşturması kapsamında şehirde 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Okan Açar'ın öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah ilçe merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde bulunan bazı dokümanlar incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar kaldıkları evde kafalarına sıkılan tek kurşunla öldürülmüş, saldırıyı PKK üstlenmişti.