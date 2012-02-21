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Yaşam

Ceylan'ın milyoner olmasına iki soru var

ATV’de Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan lise öğrencisi Ceylan herkesin takdirini kazandı.

21 Şubat 2012 10:53

 

 
T24 - 18 yaşındaki Ceylan İnan 250 Bin TL’lik soruya kadar gelme başarısını gösterdi.
 
 
Saint Joseph Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan Ceylan bir sonraki hafta 250 bin TL’lik soruyu açtıracak. Eğer bu soruyu bilirse Kim Milyoner Olmak İster’de bu parayı kazanan ilk yarışmacı olacak. Ayrıca sorunun bilinmesi halinde 1 Milyon TL’lik soru da ilk defa açılmış olacak. Ceylan, 19 şubat pazar gecesi yayınlanan bölümde 10 soruya doğru cevap verip 125 bin lira kazandı. Genç yarışmacı şayet iki soruya daha doğru yanıt verirse 1 milyon liranın sahibi olacak.
 
Ceylan, Fransızca ve İngilizce biliyor. Anne ve babası diş hekimi olan Ceylan, ailenin tek çocuğu. Yarışmadan kazandığı para ile yurtdışında siyaset bilimi okumak istiyor.
 
 
 

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