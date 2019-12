Kim milyoner olmak istemez ki?

Çağnur Öztürk - T24





Kim 500 milyar- bin ister yarışması zamanında bu sözü duyar duymaz aaahh kim istemez ki diye hemen cevap verilirdi, bu espriyi herkes yapmıştır neredeyse...



Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı sloganıyla yıllardır dünyada yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Televizyon ekranımıza geri döndü.





Yarışmanın yeni adresi ATV. Program her Salı ve Perşembe akşamı yayınlanacak. Sunucusu ise tabii ki Kenan Işık.





Kenan Işık bu formattan başka hangi formatı sunsa yadırgıyorum sanki bu format onun için yaratılmış, ülkemizde ondan başkası sunsa belki izlemeyiz.





Dünya Bir Oyun Sahnesi programını da ilgiyle izliyordum ama bu formatın yeri başka…





Örneğin yine ATV’de bir süre Kelimenin Gücü adlı yarışmayı sundu, hem Kenan Işık’a hem de formata bir türlü ısınamadım… Nitekim fazla tutunamadı malum nedenden… Reyting sancısı tuttu





***





Kim Milyoner Olmak İster’in formatı, bir İngiliz yapım şirketi olan Celador tarafından geliştirilmişti. Orijinal versiyonu olan Who Wants To Be A Millionaire? Yarışması ise ilk kez 1998 yılında İngiliz yayın kuruluşu ITV'de yayınlandı. Program büyük başarı sağlayarak, 100’ü aşkın ülkede yayınlandı.





Bizde ise önce Show TV ve daha sonra da Kanal D'de Kim 500 Milyar İster adıyla Kenan Işık tarafından sunulan yarışma formatı, en son yine YTL’ye geçerek Show TV’de Kim 500 bin İster adıyla Haluk Bilginer’in sunumuyla yayınlanmıştı. Yani yarışmanın epey transferli karışık bir geçmişi var ekranlarımızda.





En son Oscar kazanan Slumdog Millionaire filminden de hatırlarsınız ve böylece bazı formatların nasıl da küreselleşebildiğini görüyoruz. Filmin esas oğlanı slumdog Jamal Malik’in büyük ödülü kazanmasıyla belki de birçok insanın hayali de gerçekleşmiş oldu.

***

Yeni yarışmada kural değişiklikleri dikkatimi çekti. Soru sayısı azalmış ve de sorulara süre konulmuş, daha birçok değişiklik var ve son soruyu yanıtlayan yarışmacı 1 Milyon TL’nin sahibi olacak.

Eski adıyla Kim 500 bin- 500 milyar İster’de hiç kimse büyük ödülü alamamıştı bir türlü, bu kez milyonu kazanan olur umarım?!..



Ekranlarımızda bilgi yarışmaları az. Daha doğrusu yok, bu nedenle Kim Milyoner Olmak İster’in ekrana dönmesine sevindim, dizilerden farklı bir format görünce seviniyorum, popüler kültür dahil ciddi bilgi gerektiren güzel sorular görmek güzel. Sadece program saati 23.00 ve biraz geç, en azından haftada iki gün, diziler prime-timeda olmasa da yarışmalar başlasa...



Bir de Bloomberg HT’de İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu’nu çok başarılı buluyordum ama kanal değişikliğe gitme kararı aldı ve yine İhsan Varol’un sunacağı Doğru mu? Yanlış mı? Adlı program başlayacak, tanıtımlarda başlangıç için 1 Ağustos Pazartesi akşamı deniyordu ancak 8 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan program ile eminim yine iyi bir format bekliyor izleyiciyi, izleyici de artık İhsan Varol’u çok seviyor.





***



Son olarak, ekranlarımızda bilgi yarışmaları çoğalır diye umuyorum ve televizyon ütopyalarıma devam ediyorum…