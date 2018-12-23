Ceylan Ertem'den Mazhar Alanson'a: Acı mı yarıştırıyorsun?

Müzisyen Ceylan Ertem, “Gençler şehit olmuş, Türkiye bir haftadır papağan konuşuyor” diyen meslektaşı Mazhar Alanson’a tepki gösterdi: Acı mı yarıştırıyorsun?

Şarkıcı Mazhar Alanson, Master Chef yarışmacısı Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan Bahattin'in ölümüne ilişkin olarak çıkan haberlerin sıklığına tepki gösterirken “Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. Konuşuluyor” dedi.

Alanson’un sözlerine şarkıcı Ceylan Ertem’den tepki geldi. Ertem sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

Bence Mazhar bey’in şarkılarını ne için yazdığı o kadar önemli değil.

Ama “Gençler şehit olmuş, Türkiye bir haftadır papağan konuşuyor” gibi bir cümle kurması çok acı.

Sen de mi acı yarıştırıyorsun? Elbette şehitlerimize de ciğerimiz yanıyor ama önemsemeyelim mi başka canilikleri?

“Onun için üzül, buna üzülme, buna ses çıkar, buna sessiz kal...”

Ne kadar tuhaf değil mi?

Bir hayvanın vahşice eziyet çekmiş ve sonunda öldürülmüş olmasını protesto etmemizi eleştirmeye kimin hakkı var arkadaş?

Elbette o masumlar için de ses çıkaracağız!!!

Her olaya, sempati toplamak için, Şehitlerimizin alet edilmesine de ben karşıyım. Ölümleri yarıştırmak kadar ayıp, saçma ve zavallıca bir davranışa yıllardır maruz kalmamız ne yazık! Hele de saygı duyduğumuz kişilerce yapılırsa bu, daha da üzüyor.