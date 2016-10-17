Ceylan Ertem: Yanlısı olabileceğim tek şey barış; bu suçsa hepimiz suçluyuz!

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, toplumsal olaylar ile ilgili yaptığı açıklamada “Birçok şeye karşıyım ama hiçbir politik yalanın yanlısı değilim. Dahil olabileceğim bir parti veya bir politik görüş yok. Yanlısı olabileceğim şeyler ise sadece barış, kardeşlik ve hoşgörü. Hepsi bu kadar. Bunlar da suçsa hepimiz suçluyuz” dedi.

Gzone’un sorularını yanıtlayan Ertem’in açıklamasından bir kısım şöyle:

Toplumsal olaylarla ilgili ses çıkarmaya korkmuyorsunuz. Ancak bunun sıkıntılarını da yaşıyorsunuzdur eminiz. Kendinizi Türkiye’de sanatınızı icra ederken özgür hissediyor musunuz?

Hissetmiyorum (Kahkaha atıyor) Bunu düşünerek “Aman da susayım” demiyorum. Hatta bir konuda çağırılıp ifade verdim, haklı da bulunduğum için bunu artık paylaşabiliyorum sizlerle. “Son Bakış” şarkısında, yıllar içinde yitirdiğimiz isimlerin adını saydığımız için, birisi rahatsız olmuş ve beni şikayet etmiş. Elbette ifade vermek için karakola giderek “yahu bu bir şarkıdır, ben de bu şarkıda yitişlerine üzüldüğümüz, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz birçok ismi anıyorum” demek ağırıma gitti. O şarkıda Neşet Ertaş’ın da Müzeyyen Senar’ın da ve doğal olarak Berkin Elvan’ın da, Özgecan’ın da, Hande Kader’in de adı geçiyor.

2010 yılında ilk albümüm çıktı. Ondan önce de Anima vardı ama solo olarak 6 yıldır şarkı söylüyorsam ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu sanki “biraz dikkat edin” uyarısı gibi. Ben o kadar “bir şey yanlısı” olmayan bir insanım ki. Birçok şeye karşıyım ama hiçbir politik yalanın yanlısı değilim. Dahil olabileceğim bir parti veya bir politik görüş yok. Yanlısı olabileceğim şeyler ise sadece barış, kardeşlik ve hoşgörü. Hepsi bu kadar. Bunlar da suçsa hepimiz suçluyuz.

“Son Bakış”ı söylediğimizde, Anadolu’nun bir şehrinde, gitar çalan arkadaşımın üzerine bira şişeleri ve benim kafama bira bardakları da atıldı. Herhalde o şarkıyı aşk şarkısı zannetmiş yıllarca, gerçeği duyunca öfkeleniyor. Halbuki ben onu da anlayacağım izin verse.

Eminim Selda abla da çok şeyler yaşadı, belki bir Kürt müzisyen olan Aynur daha beterini yaşadı veya bir hip/hop, rap müzisyeni de bunu yaşadı. Yani varlığını belli eden, başkaldıran, hepimizin kardeş olduğunu avazlayan herkes bunları yaşıyor. Ben de bir müzisyen olarak aşk acısı çekiyorum ama 24 saat o acıyı yaşamıyorum ki, hayatta başka acılar da var. Birçok şeye üzülüyorum ve bunlarla ilgili de şarkılar söyleyeceğim elbette.

Mesela “Nazım’a” diye bir şarkı yazdım. Nazım Hikmet için. Video çektik. Videonun sonunda “Nazım’a, Uğur’a (Mumcu)” diye bir yazı var. Yazıyı kaldırmadığımız için hiçbir kanal yayınlamadı. Yani andığımız insanlar Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu, düşünün ki bu bile sansürlenmek isteniyor. Yazık.

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