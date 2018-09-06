Ceylan Ertem, Misafir Odası'nın konuğu

İstanbul Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekanı [mecra]’nın her ay düzenlediği Misafir Odası etkinliğinin eylül konuğu, müziği kadar hayatı ele alışıyla da dikkat çeken sanatçı Ceylan Ertem olacak.

Türkiye’deki 'alternatif' müziğin öncülerinden Ceylan Ertem, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de [mecra] teras’ta sevenleriyle buluşacak. Müziğini “Türler arasında geziyorum” diyerek tanımlayan Ertem’in sanat hayatındaki yolculuğu ve yaşamının konuşulacağı Misafir Odası programında BirGün gazetesinden Burak Abatay ve Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak moderatör olarak bulunacak.

Programa katılanlar, Ertem’e merak ettiği soruları sorma fırsatına da sahip olacak.

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak, No: 5 Kadıköy/İstanbul

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Ceylan Ertem kimdir?

Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi’nin çocuk ve gençlik korosu ile adım adan Ceylan Ertem, 1995 yılında klavye ve gitar eğitimi almaya başladı. 4 yıl sonra müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul’a taşınan Ertem, ve Akademi İstanbul’da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giren ve 2 yıl eğitimini sürdüren başarılı sanatçı, 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima’yı kurdu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı. Ertem’in başarılı kariyerinde 40′ı aşkın müzisyenin katkısı ile çıkarttığı Soluk (2010) ve Ütopyalar Güzeldir (2012) albümleri olmak üzere iki adet solo albümü bulunuyor. Ceylan Ertem'in üçüncü solo albümü olan Amansız Gücenik’de 14 şarkı yer alıyor. Prodüktörlüğünü Can Güngör'ün üstlendiği albümde Ceylan Ertem, sekiz şarkının söz ve müziğine kendi imzasını attı.