Ceylan Ertem, Koronavirüs'e yakalandı

Müzisyen Ceylan Ertem, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. "Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum" diyen Ertem, evde karantinada olduğunu söyledi.

Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. İlaçlarına yeni başladığını belirten Ertem, "Doktorum 5. günümde olduğumu düşünüyor" dedi.

Evlere kapanıp izole olunması gerektiğini söyleyen Ertem, "Ama biliyorum, ekmek derdi... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim" dedi.

Ertem'in açıklamaları şöyle:

"İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid 19 test sonucum pozitif çıktı dostlar. Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor dr’um.

Dr hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim

Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi ... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi... Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun."