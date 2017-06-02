Ceylan Ertem: İltifat edildiğinde ağlıyorum

Şarkıcı Ceylan Ertem, kendisine iltifat edildiğinde ağladığını söyledi. Ertem, ayrıca “Güzelliğime iltifat edildiğinde utanıyorum. Çünkü güzellik geçici bir şey ve ayrıca güzel olduğumu düşünmüyorum” diye konuştu.

Hadi Be isimli programa konuk olan Ertem, “Hala eski kafalı olduğum için single değil de albüm yapıyorum. Çünkü bir anı paylaşıyorum. Hala daha single yapmaya uzağım” dedi.

“İltifat edildiğinde ağlıyorum”

Kendisine iltifat edildiğinde utandığını ve güzel olmadığını düşündüğünü söyleyen Ceylan Ertem “Güzelliğime iltifat edildiğinde utanıyorum. Çünkü güzellik geçici bir şey ve ayrıca güzel olduğumu düşünmüyorum. Çevremdeki insanlar ayrıca yaptığım işlere iltifat ettiklerinde kendimi tutamayıp ağlıyorum” dedi.

“Göbekli insanları seviyorum”

Yemek yemeyi sevdiğini, kadında ve erkekte göbeği sevdiğini söyleyen Ceylan Ertem “Sağlığımızı bozmayacaksa eğer yemek yemeliyiz. Yarın ölecekmiş gibi yaşamalıyız. Ben fit birisi değilim. Kadında ve erkekte de göbeği seviyorum. Böyle şeylere takılmıyorum” dedi.

“Sahnede ağzıma sinek kaçtı”

Sahnede başına ilginç olaylar geldiğini söyleyen Ceylan Ertem “Sahne de yaşadığım en ilginç şeylerden birisi, bir festivalde şarkı söylerken ağzıma sinek kaçtı. Sineği yuttum ve tüm gece şarkı söylerken sürekli öksürdüm” dedi.

Instagram sayfasının hacklendiğini ve eski kimlik bilgileriyle geri aldığı için eski eşinin soyadının olduğunu söyleyen Ceylan Ertem “Instagram sayfam çalındığında eski kimlik bilgilerimle geri verdiler. Oradaki bilgilerimde eski kocamın soyadı vardı. Bir ay boyunca eski kocam aradı ve bu durumla çok eğlendik” dedi.

Uçağa binmekten çok korktuğunu, yurtdışına dahil arabayla gittiğini ve hastalıklardan dolayı hayatında birçok şeyi yapamadığını söyleyen Ceylan Ertem “ Korktuğum için uçağa binemiyorum. Yurtdışına sürekli arabayla gidiyorum. Pek memnun değilim bu durumdan. Yaşadığım bir çok hastalıktan dolayı sadece uçağa binememek değil, hayatımda da birçok şeyi yapamıyorum. Ama daha kötü durumda olanları görünce, uçağa binememem çok önemli bir şey değilmiş diyorum” dedi.