Ceylan Ertem: Bir sene daha bu şekilde yaşayamam, yeter artık!

Şarkıcı Ceylan Ertem pandemi döneminde bir müzisyen olarak yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Maddi manevi büyük yara aldık" dedi.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken yeni kısıtlama açıklamaları ile yurttaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları büyümeye devam ediyor. Salgında getirilen kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesimlerden biri de müzik sektöründe çalışanlar.

Ceylan Ertem de, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız. Gerçekten yeter artık!" sözleri ile duruma tepki gösterdi.

Ertem yeni bir tweet'e ise şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar ben sadece kendi sesimi değil, tüm müzik emekçilerinin sesini duyurmak için yazıyorum, konuşuyorum. Sessizliğin sesi olmak için. Unutulanları hatırlatmak için. Nefretle yaklaşan kişilere de, anlayıp destek olanlara da sözüm şu; sizi sizin gibiler sevsin!"