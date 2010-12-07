Ceyla Gölcüklü hayata veda etti!

Pankreas kanseri olan ve yoğun bakımda 6 gündür uyutulan cemiyet hayatının ünlü ismi Ceyla Gölcüklü yaşam savaşını kaybetti.



Pankreas kanserine yakalanan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ceyla Gölcüklü hayatını kaybetti. Gölcüklü hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapılmazken yakınları öldüğünü söyledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Yakalandığı hastalığını yakın çevresinden bile gizlediği belirtilen Gölcüklü’nün, geçen eylül ayında bir süre Amerika’da tedavi olduğu ortaya çıktı. Ancak Gölcüklü geçen ay sonu ağırlaşınca başta bir isimle Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı.



Gölcüklü’nün hastalığının son evresinde olduğu ve şiddetli ağrıları nedeniyle altı gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde ilaçla uyutulduğu açıklandı. Gölcüklü’nün 2005 yılında boşandığı petrolcü eşi Shery Shahnavaz’la evliliğinden 15 yaşında Lara isimli bir kızı var.





Rekor tazminat almıştı



Gölcüklü, 2005 yılında 11 yıllık eşi İran asıllı İngiliz vatandaşı olan Petrol kralı Shery Shahnavaz’la olaylı boşanmasıyla gündeme geldi. Shery Shahnavaz eşine her yıl için 13 milyon dolar vermeyi kabul etti ve böylece Gölcüklü’nün aldığı Garden’daki ev, hisse senetleri ve nakit paradan oluşan 140 milyon dolarlık boşanma tazminatı Türkiye’nin rekor tazminatlı boşanma davaları arasında ilk sıralarda yerini aldı.



Bodrum’daki Halikarnas Disko’nun mülkünün yanı sıra Muğla’da bir zeytinyağı fabrikası, Gökova ve Marmaris’te yüzlerce dönüm değerli arazisi bulunan bir ailenin kızı olan Gölcüklü’nün yaşamı üniversite öğreniminin ardından Interbank Genel Müdürlüğü’nde çalışırken değişti.



Gölcüklü 1994 yılında bankanın müşterileri arasında yer alan uluslararası petrol şirketi ETI’nin patronu Shery Shahnavaz’la evlendi. 17 Eylül 1994’te Londra’da Grovenor House’da evlenen Gölcüklü ardından Londra’ya yerleşti ve 1.5 yıl orada yaşadı.



Bu sırada kızı Lara’yı dünyaya getiren Gölcüklü, eşiyle İstanbul’a taşındı. Ancak eşi tekrar Londra’ya dönmek isteyince çiftin evliliklerinde ilk büyük sorun başladı.



Eşi Gölcüklü’yü Londra’da yaşamaya ikna etmek için çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda ailece görüştükleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev’i araya soktu. Bir süre eşinin isteğini yerine getiren Gölcüklü Londra’da yapamayacağını ve İstanbul’da yaşamak istediğini söyleyince eşiyle konuşup boşanmaya karar verdi. Shahnavaz servetinin yarısını eşine verdi.





Modacı Siren Ertan ile davasıyla gündeme gelen Gölcüklü son olarak işadamı Zeki Tanyeri ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmişti.