Ceyhun Yılmaz: Basın bu konuyu o kadar malzeme edindi ki, tüm işlerim iptal oldu

Canlı yayında oyuncu Müjde Uzman'a "O..." dediği için yargılanan Ceyhun Yılmaz, savcılıkta ifade verdi. "Boş bulundum, güldürmek istemiştim" diyen Yılmaz, aldığı tüm işleri kaybettiğini söyledi.

Oyuncu Müjde Uzman, katıldığı TV programında kendisine hakaret eden komedyen Ceyhun Yılmaz'a üç kuruşluk tazminat davası açmış, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Uzman'ın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında komedyen Ceyhun Yılmaz'ın ifadesine başvuruldu. Yayın gecesini anlatan Yılmaz, "Program sunucusu Mesut Yar, Müjde Uzman'a "asıl mesleğiniz nedir?" sorusunu sorduğu sırada program konuğu olan Mehmet Turgut'a eğilerek bir anlık boşluğumda o kelimeyi sarf ettim. Sessiz söylememe rağmen kameralar beni çekmiş. Amacım sadece Mehmet Turgut'u güldürmekti" dedi.

Sözleşmeleri fesh edildi

Bu olay sonrası arkadaşı olan Müjde Uzman ile arasının bozulduğunu da anlatan Yılmaz, "Olayın Müjde'yle hiçbir alakası yok. Zaten program sonrasında Müjde ve sevgilisiyle birlikte yemeğe gittik. Kendisinden özür diledim. Konu kapandı. Fakat basın bu konuyu kendisine o kadar çok malzeme edindi ki olay kontrolümüzden çıktı. Müjde ile yaşadığım bu durum sonrası işimi de kaybettim. İmzaladığım birkaç Reklam filmi vardı. Bu anlaşmalarım hepsi şirket tarafından feshedildi. Arkadaşım Müjde'yi istemeden de olsa kırdım, üzdüm. Pişmanım" dedi.

Şikayetinden vazgeçmedi

Müjde Uzman ise ifadesinde, Ceyhun Yılmaz'ın canlı yayında söylediği sözle milyonların önünde rencide edildiğini ve gururun kırıldığını kaydetti. Ünlü oyuncu, "Ceyhun Yılmaz tarafından küçük düşürüldüm. Şikâyetimden vazgeçmiyorum, uzlaşmak istemiyorum" dedi.