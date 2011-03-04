Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Ferruh Tunç kazandı

T24 - Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü 2011 yılı için “Melez Zamanlar” adlı kitabıyla Ferruh Tunç kazandı.







Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel'den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, değerlendirdiği 47 yapıt arasından Ferruh Tunç’un “Melez Zamanlar” adlı kitabını oybirliği ile ödüle değer gördü.

Ferruh Tunç’a ödülü, 17 Mart Perşembe günü saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak törenle verilecek. Törende, İbrahim Dizman'ın kurgusunu hazırladığı “Ben, Ceyhun Atuf Kansu” başlıklı metin Devlet Tiyatrosu sanatçıları Şebnem Güngör ve Tuncer Yığcı tarafından izleyicilere sunulucak. Törende ayrıca, yazar Emin Özdemir'in Ceyhun Atuf Kansu'ya mektubu da okunacak.



Ferruh Tunç’un özgeçmişi



Kansu ödülünü kazanan Ferruh Tunç, 1958’de Gazipaşada doğdu. SBF İktisat ve bölümünü bitirdi. Maliye müfettişi olarak başladığı çalışma yaşamını, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinde sürdürdü. İlk şiirleri 1990lı yılların başlarında Adam Sanat dergisinde yayımlandı. Broy, Yeni Biçem, Edebiyat ve Eleştiri, Varoş, Papirüs, Mecaz, İmge-Öykü, Varlık, Sözcükler şiirlerinin ve yazılarının yayımlandığı öteki dergiler oldu. İlk kitabı “Şehrin Eski Yolcusu” 1995'te yayımlandı.



Daha önce ödül alanlar

1986 yılında konulan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında Sıvas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazanmıştı. Ardından, sırasıyla 1987'de Şükrü Erbaş, “Yolculuk'', 1988'de Emirhan Oğuz, “Ateş Hırsızları Söylencesi'', 1989'da Müslim Çelik, “Peryavşan'', 1990'da Salih Bolat, “Karşılaşma'', 1991'de Ahmet Ada, “Aşk Her Yerde'', 1992'de Hüseyin Yurttaş, “Kod Adı Mansur'', 1993'te Hidayet Karakuş, “Sesini Bana Bırak'' ve 1994'te Abdülkadir Budak, “İmzası Gül'' adlı yapıtlarıyla ödülü aldılar. 1995 yılında da ödül, “Sürek Avında Dünya'' adlı kitabıyla Ali Cengizkan'a verildi. 1996'da Gültekin Emre “Taşı Sula'', 1997'de Oya Uysal, “Uçuruma Düşen Nehir'' adlı yapıtıyla ödülü kazandı. 1998'de “Suyla Sınanmış Şiirler'' ile Ahmet Uysal, 1999'da “Suç Duyurusu'' ile Hicri İzgören, 2000'de “Yer Bezinden Bir Köle'' ile Hüseyin Peker, 2001'de “Ateşin Düştüğü Yer'' Arif Berberoğlu, 2002’de “Sözümüz Vardı” ile Ahmet Özer, 2003’te “Kumral Gökkuşağı” ile Turgay Fişekçi, 2004’te “Yalnız Karanfil Sokağı” ile Aydın Hatipoğlu, 2005’te “Yorgun Denge” ile Hüseyin Atabaş, 2006'da da “Dünya Tutulması” ile Çiğdem Sezer, 2007’de “Dün Bugün” ile Cengiz Bektaş, 2008’de “Sesler, İncelikler” ile İlyas Tunç, 2009'da “Çıkrık” ile Süreyya Berfe, 2010'da da “Adalar Kitabı” adlı dosyasıyla Aydın Şimşek ödülü alan son ozanlar oldular.



