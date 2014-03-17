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Yaşam

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Cevahir Bedel'e verildi

Her sene düzenlenen Ceyhun Kansu Şiir Ödülü bu sene "Çayırı Sayıklamak" adlı eseriyle Cevahir Bedel'e verildi

17 Mart 2014 18:48

Şair Ceyhun Atuf Kansu anısına verilen Ceyhun Kansu Şiir Ödülü bu sene, "Çayırı Sayıklamak" adlı eseriyle Cevahir Bedel'e verildi. 
Adnan Binyazar, Müslüm Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel’den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2014 yılı için Cevahir Bedel'in "Çayırı Sayıklamak" adlı yapıtını oyçokluğu ile ödüle değer gördü.
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü ilk olarak 1986 yılında Behçet Aysan "Eylül" adlı eseriyle kazanmıştı. Birçok ünlü şaire verilen ödül son olarak 2013'te "Avluda Kuş Sesleri" adlı yapıtıyla Halim Yazıcı'ya verilmişti. 
İlk şiir kitabı "Cevher Kapısı"nı  2010'da okurun beğenisine sunan Cevahir Bedel,  2011'de yayımlanan "Gece Yanığı" adlı yapıtı Momeros Arif Damar jüri özel ödülünü kazandı. Çayırı Sayıklamak, şairin üçüncü kitabı. Cevahir Bedel, Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, 11 Nisan'da Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle alacak.

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