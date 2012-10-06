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Yaşam

Ceyhan'da 2 kızına tecavüz ettiği iddia edilen baba tutuklandı!

Ceyhan'da iki kızına tecavüz ettiği iddiasıyla baba T.K. tutuklandı

06 Ekim 2012 13:24

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 14 ve 15 yaşlarındaki iki kızına tecavüz ettiği iddia edilen baba (42) tutuklandı.

Ceyhan'a bağlı İncetarla köyünde yaşanan olayda iki kızına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 çocuk babası T.K. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ceyhan'a bağlı İncetarla köyünde yaşayan 4 çocuk babası T.K'nın (42) ilköğretim okulu öğrencisi kızı G.K. (15), nisan ayında sınıf arkadaşına yazdığı mektupta babasının tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

Durumu öğrenen rehber öğretmeni, okulda yanına çağırdığı G.K'ya olayın doğru olup olmadığını sordu. Öğretmenine ''hayır'' cevabı veren G.K, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Baba T.K. da 1 Mayıs'ta İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Olaydan bir süre sonra kendisinden haber alınamayan G.K'nın kız kardeşi G.K'nın (14) üvey annesine, babasının tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine, durum jandarmaya bildirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenede G.K'nın tecavüze uğradığı belirlendi. Bunun üzerine G.K'nın şikayetçi olduğu babası T.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Tarlada ceset bulundu
 

Zanlının arandığı dönemde 23 Eylül'de İncetarla köyü yakınlarında bir kız çocuğunun yakıldıktan sonra tarlada gömülü cesedi bulundu. Bunun üzerine jandarma soruşturmayı derinleştirdi.

G.K'ya ait olabileceği düşünülen ceset DNA testi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer DNA testinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Bu sırada baba T.K. önceki gün Karaisalı ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlı, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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