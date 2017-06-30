Ceyda Tanc ve Three Score Dance grubu Kuşak’ta buluştu

Ünlü dans topluluğu Brighton kumpanyası Three Score Dance ve koreograf Ceyda Tanc işbirliğiyle ortaya çıkan kuşaklar arası performans, kültürel dans ve toplumsal birleşme "Kuşak" adlı gösteride izleyiciyle buluşuyor.

Halk kültüründeki ritüelistik ayinlerden etkilenen Kuşak adlı gösteri izleyicinin dans ve çağ algısına meydan okuyor.

Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü’nden mezun olan Ceyda Tanc 2011 yılında bir davet üzerine gittiği İzmir’de dört aylık bir halk oyunları eğitimi alarak modern dans eğitimi verdi.

Kraliyet Müzik Akademisi'nde ders veriyor

2012 yılında Ceyda Tanc Dance’ı kuran Tanc, Türk halk oyunlarından esinlenerek modern dans gösterileri hazırladı. Çeşitli festivaller ve çok sayıda platformda sahne alan Tanc, Roehampton Üniversitesi tarafından, Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirildi.

2014 yılında yine bir davetle, bir grup sanatçı ile birlikte Türkiye’ye gelen Tanc, üniversiteler ve tiyatrolarda modern dans ve repertuar dersleri verdi.

Bugüne kadar Ayin, Kına, Patika, Volta ve Kartal adlı gösterilerini hazırlayan Tanc, Türk halk oyunlarındaki erkek figürlerini kadın dansçılarla seyirciye tanıtıyor.