Ceyda Karan Cumhuriyet gazetesinden istifa etti: Cumhuriyetsiz kalmayın

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazetenin yazarlarından Ceyda Karan da ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabında açıklama yapan Karan, "Şu geldiğimiz noktada gördüğüm lüzum üzerine bugün istifamı verdim. Gidenlere geçmiş olsun, kalanlara başarılar. Cumhuriyetsiz kalmayın" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde Ceyda Karan'ın istifa etmesiyle, ayrılanların sayısı 23'e ulaştı.

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alındı.