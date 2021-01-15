Ceyda Düvenci: Yılın ilk üç günü odama kapanıp ağladım

Yaşadığı iyi ve kötü olayları zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Düvenci, bu kez takipçileriyle dertleşti. "Gerçekten yepyeni bir ben oldum" diyen Ceyda Düvenci, "Çok garipti. Yılın ilk 3 günü odama kapandım. Ağladım, düşündüm, düşünmeden durdum, film şeridi gibi hayatım geçti gözümün önünden, sevdiklerimi düşündüm, kalp kırıklıklarımı, aşkımı, çocuklarımı... Sonra 3 gün kapandığım odadan başka biri çıktı sanki" diye konuştu.

Düvenci, şunları dile getirdi:

"Yazacak o kadar çok şey var ki... Sizlere anlatmak istediğim çok şey birikti aslında... ve 2 gündür nasıl paylaşsam bilemedim bir türlü... 2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum.

Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu değişikliği. Çok garipti. Yılın ilk 3 günü odama kapandım. Ağladım, düşündüm, düşünmeden durdum, film şeridi gibi hayatım geçti gözümün önünden, sevdiklerimi düşündüm, kalp kırıklıklarımı, aşkımı, çocuklarımı... Sonra 3 gün kapandığım odadan başka biri çıktı sanki.

Daha yavaş, daha sakin, daha az endişeli, sinirlenmeyen, nefes aldığı anın kıymetini ve hakkını bilen biri... Sihir gibi... Sonra İstanbul'a geldim... Bütün evdeki fazla kıyafet, oyuncak ve eşyaları ihtiyaç sahipleri için ayırmaya başladım...

Ev de sakinliyor şimdi benim gibi... 15 gün sonra Bodrum'a geri dönüyoruz... Hafif hissediyorum kendimi ve sakin... Bunca zaman kendim için okuduğum kitaplar, aldığım eğitimler, psikoloğumla seanslarım için kendime teşekkür ederim..."