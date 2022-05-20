Ceyda Düvenci: TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum

Düvenci, "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

Kızı Melisa'nın serebral palsi hastası olduğunu söyleyen Düvenci, "Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu. Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum. Melisa iyi ki benim kızım olmuş. Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak" dedi.

Bir izleyicinin özel gereksinimli çocuğu olduğunu ve artık başa çıkamadığını söylemesi üzerine Düvenci, "Ben de her şeye yetemiyorum. Benim de iniş çıkışlarım var. Siz zihinsel olarak kendinizi dövmeye alıştığınız için söylüyorsunuz bunları. Kızım için yapmak isteyip yapamadığım çok şey var" diye konuştu.

"Çocuğunuzu ve hayat şartlarınızı hiçbir şekilde başkasıyla kıyaslamayın"