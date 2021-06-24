Çevrecilerin tepkisi sürüyor: Kıyıları işletmeye açılmak istenen Saros Körfezi için ihale yapıldı

Dilekçelerinin alınmasının ardından polis eşliğinde salondakiler ve gazeteciler dışarı çıkarıldı. Salonun boşaltılmasıyla ihale, çevrim içi yapıldı.
"Hukuka aykırı"
İhale başlatılırken, dışarıda grup adına basın açıklaması yapan Trakya Platformu Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, hukuka ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savunduğu ihalenin durdurulmasını istedi.
Doğal sit alanı olan Saros Körfezi'nin kiralanmasının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerine de aykırı olduğunu belirten Kaçar, "Uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmakta" diye konuştu. (DHA)