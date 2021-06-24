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Çevre

Çevrecilerin tepkisi sürüyor: Kıyıları işletmeye açılmak istenen Saros Körfezi için ihale yapıldı

24 Haziran 2021 07:31

Saros Körfezi’nde Keşan ve Enez sahillerinin ticari işletmeye açılmasına tepkilerine karşın dün sahillerin ihaleleri yapıldı.

Edirne Valiliği Çevre Vakfı'nca Saros Körfezi'ni oluşturan Keşan ve Enez ilçesi sahillerinde, 14 parsellik 127 dönüm alanın 3 yıllığına kiralanması üzerine gerçekleştirilen ihaleye, çevreciler itirazda bulundu. Dünyanın kendi kendini temizleyen nadir körfezlerinden Saros'un sahillerinin kiralanmasına karşı çıkan 40 kişilik grup, ihalenin iptal edilmesi için ihale komisyonu başkanlığına dilekçe verdi.

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