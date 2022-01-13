Çevrecilerin tepki gösterdiği Çamlıhemşin için hazırlanan imar planı reddedildi

Rize Çamlıhemşin Belediyesi tarafından yaptırılan Fırtına Vadisi çevresinde de yapılaşmanın önünü açacak imar planı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi

Koruma Kurulu tarafından kabul edilmeyen plan, merkez dahil altı mahalleyi kapsıyordu. Plan, özellikle Fırtına Vadisi çevresini, dere yataklarını, ormanları ve tarımsal alanları imara açarak koruma altındaki vadi imara açılacaktı.

Söz konusu plan, belediye meclisinde onaylandıktan sonra vatandaşların itiraz etmesini engellemek amacıyla Rize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarılmış, çevrecilerin ve halkın büyük tepkisine yol açmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Trabzon Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, çok sayıda tescili tarihi kemer köprü ve tescili tarihi konakların yer aldığı alanda planın bu yapılara zarar vereceğini ve siluetlerini bozacağını belirterek reddine karar verdi.

Çevre Şehircilik ve Belediyenin hazırladığı plan, ret gerekçeleri giderilmeden yasaya göre yürürlüğe giremeyecek.