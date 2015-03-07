T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çevrecilerden sokağa işemeye çözüm: Geri işe

Almanya'da çevreciler sokaklarda işemeye çözüm olarak su geçirmez bir maddeyle kaplanan duvarları geliştirdi

07 Mart 2015 15:31

Almanya'da St. Pauli semti sakinleri, sokaklarda işemeye çözüm olarak su geçirmez bir maddeyle kaplanan duvarları geliştirerek duvara işeyene kendi idrarını geri iletmeyi sağladı.

Almanya’nın Hamburg kentindeki St. Pauli semti sakinleri, çok şikayetçi oldukları sokaklarda işemenin önüne geçebilmek için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. “Geri işe” adı verilen yöntemde, su geçirmez bir maddeyle kaplanan duvarlar işeyene kendi idrarını geri iletiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, sokaklarda, iş yerlerinin girişinde ve parklarda sürekli aynı problemle karşılaşan semt sakinleri, yöntemin işe yarayacağına inanıyor. Ultrahidrofobik maddeyle kaplanan duvarlar, aynı zamanda “Buraya işemeyiniz” yazılı levhalarla da kaplandı. Uyarılara rağmen bu bölgelere idrarını bırakan erkekler, hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

ETİKETLER

almanyaçevrecilerduvara işemegeri işe

İlgili Haberler

ABD'den elektrik santrallerinde çevreci adım

ABD 2030 yılına kadar, elektrik santrallerindeki karbon emisyon oranını yaklaşık yüzde 30, azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını da yaklaşık yüzde 25 azaltacak yeni bir plan açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24