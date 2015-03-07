Çevrecilerden sokağa işemeye çözüm: Geri işe

Almanya'da St. Pauli semti sakinleri, sokaklarda işemeye çözüm olarak su geçirmez bir maddeyle kaplanan duvarları geliştirerek duvara işeyene kendi idrarını geri iletmeyi sağladı.

Almanya’nın Hamburg kentindeki St. Pauli semti sakinleri, çok şikayetçi oldukları sokaklarda işemenin önüne geçebilmek için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. “Geri işe” adı verilen yöntemde, su geçirmez bir maddeyle kaplanan duvarlar işeyene kendi idrarını geri iletiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, sokaklarda, iş yerlerinin girişinde ve parklarda sürekli aynı problemle karşılaşan semt sakinleri, yöntemin işe yarayacağına inanıyor. Ultrahidrofobik maddeyle kaplanan duvarlar, aynı zamanda “Buraya işemeyiniz” yazılı levhalarla da kaplandı. Uyarılara rağmen bu bölgelere idrarını bırakan erkekler, hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.