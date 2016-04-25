Çevrecilerden korkup kuruyan ağaçları yeşile boyayan şirket, şimdi de o ağaçları kesti!

Bodrum'da 80 villa inşaatı yapılan yere diktiği ağaçlar kuruyan inşaat firması, tepkilerden korktukları için yeşile boyadıkları ağaçları şimdi de kesti. Firma, çevrecilerin tepkisi üzerine "Diktiğimiz ağaçlar kuruyunca panikledik, korktuk. Güzel görünsün diye yeşile boyadık. İyi niyetimizin kurbanı olduk" açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Bodrum Ortakent Mahallesi’nde bir inşaat firmasının yetkilileri, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesim izni alınan ağaçları kesmek yerine kendi inşaatlarının hazine arazisine ağaçları taşımıştı. İnşaat alanının çeşitli yerlerine ve hazine arazisine ağaçları taşıyan firma yetkilileri yaklaşık 25 çam ağacını kuruması üzerine yeşile boyamışlardı. Boyanan ağaçların da tepki çekmesi ile birlikte kuruyan ağaçlar kesildi. TEMA ile görüşen firma yetkilileri ağaçların yerine başka bir alana ağaç dikme sözü verdi.

Öte yandan, firma yetkilisi Osman Altuntop yaptığı yazılı açıklamada, “Ağaçlar bir kısmı kuruduğu için kestik. Bir çoğunu ise başka bölgelere dikerek kurumasına engel olduk. Bize Orman İşletme Müdürlüğü ağaçları kesme izni vermişti. Ama biz kesmek yerine yerlerini değiştirdik. Bazı ağaçlarımız maalesef tutmadı. Bizde kesmek zorunda kaldık. Ama çeşitli bölgelere diktiğimiz bazı ağaçlar ise yeşerdi yeniden” dedi.