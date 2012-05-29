Çevreciler ve yöre halkı Kaz Dağı'ndaki talana karşı eyleme hazırlanıyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Çanakkale Çevre Platformu, yöre halkı, dernekler ve çevre dostları Kaz Dağı’ndaki talana karşı biraraya geliyor. 3 Haziran Pazar günü Çan Etili Pazar Yeri'nde düzenlenecek eylemde, “Siyanürcü Şirket Memleketi Terket” ve "Altıncı Filo, Kazdağı'ndan Defol” sloganları atılacak. Platform, “Sesimizi Kanada Toronto Borsasından duyurmak için, köylü, bilim insanı, işçi, işsiz, emekli, genç-yaşlı herkes yan yana omuz omuza” diyor.

'1 gram altın için 3 ton su kullanılıyor'

Çanakkale Çevre Platformu, altın işletmelerine geçit vermemek için hummalı bir çalışma içine girdi. 5 Haziran 2004 tarihli 5177 sayılı Maden Kanunu’nun, doğal zenginlikleri, su havzaları, yeraltı ve yer üstü su kaynakları, sulak alanları, ormanları, tarım alanlarını madencilik şirketlerinin hizmetine açtığına dikkat çekildi. İşletmelerin faaliyete geçmesi durumunda 2 milyon ağaç kesilecek. 1 gram altın çıkarmak için 3 ton su kullanılıyor.

Mitolojide “Bin pınarlı İda Dağı” diye nitelendirilen Kaz Dağları’nda talana karşı hazırlanan metin şöyle:

'Yasayla kültür ve turizm alanları talana açıldı'

" - 5.6.2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5177 sayılı Maden Kanunu ile ülkemizin tüm doğal zenginlikleri, su havzaları, yeraltı ve yer üstü su kaynakları, sulak alanları, ormanları, tarım alanları madencilik faaliyetleri için şirketlerin hizmetine açılmıştır.

- Bu talan yasası maden çalışması yapan firmalara geniş imkân sağladığı gibi, mevzuata aykırı davranan şirketlerin de uzun bir süre boyunca faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlamıştır.

- 5177 sayılı yasanın 3. maddesi gereğince insan yaşamına ait tüm doğal yapılar (ormanlar, nehirler, su havzaları) ve insan kültürüne ait tüm değerler (kültür alanları, turizm alanları) madencilik şirketlerinin hizmetine açılmıştır.

'Binlerce ağaç kesildi sular içilmez oldu'

- Kazdağı ve yöresinde başlıca Söğütalan Ağı Dağı, Bayramiç Muratlar, Halilağa, Kızılelma ve Kirazlı’da yüzlerce noktada yapılan sondaj faaliyetlerinde şimdiden yüzbinlerce ton su kullanılmış, binlerce ağaç kesilmiş, onlarca köyün suları bulanmış ve içilmez hale gelmiştir.

'İda’nın pınarları kurumak üzere'

- Halk damacanadan su içer hale gelmiş, yöre kaynaklarından, çeşmelerinden su içen insanlar hastalanmış ve toplu hayvan ölümleri başlamıştır. Yeraltı suları geri dönüşümsüz bir şekilde kirletilmiş ve tahrip edilmiştir. Şirketler işletme aşamasına geçerler ise milyonlarca ton su kullanılacağı hesap edilirse “bin pınarlı ida”nın pınarları kuruma noktasına gelecektir.

Yöre halkı, seslerini çok uzaklara Kanada’daki Toronto Borsa’sına kadar duyurmak için çok güçlü bir şekilde bir kez daha topluca haykıracaklar. Son çare bu kalmıştır.

Kazdağı ve Yöresinin havasını soluyanlar, suyunu içenler, topraklarında yetişen ürünler ile beslenenler,

Çan'lılar, Bayramiç'liler, Biga'lılar, Ezine'liler, Ayvacık'lılar, Yenice'liler, Küçukkuyu'lular, Güre'liler, Altınoluk'lular, Akçay'lılar, Edremit'liler, Burhaniye'liler, Ayvalık'lılar, Söğütalan'lılar, Kızılelma'lılar, Muratlar'lılar, Kirazlı'lılar, Derekolu Köyleri, Evciler, Zeybekçayırı, Ahlatlıburun, Şerbetli, Bilaller, Karaibrahimler, Cazgırlı, Halilağa köylüleri, 3 Haziran Pazar günü Çan Etili Pazar Yeri'nde bir araya geliyorlar.

"Siyanürcü Şirket Memleketi Terket", "Altıncı Filo, Kazdağı'ndan Defol.” diye haykırmak ve sesimizi Kanada Toronto Borsasından duyurmak için, köylü, bilim insanı, işçi, işsiz, emekli, genç-yaşlı herkes yan yana omuz omuza."