Çevreciler Trump'ın kararını protesto etti

ABD’nin Berlin Büyükelçiliği önünde dün gece toplanan Greenpeace üyeleri Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını protesto etti. Greenpeace aktivistleri, büyükelçilik binasının duvarına projeksiyonla "Tamamen ezik, çok acınası!” (Total Loser, so sad!) yazısını yansıttı.

Greenpeace'in bir sözcüsü protestonun yarım saat sürdüğünü ve hava aydınlanırken sona erdiğini söyledi. Greenpeace ABD Direktörü Annie Leonard da "Trump’ın izolasyonist tutumu tarihin bu kritik anında ahlaken kınanabilir, ancak iklim değişikliği konusunda küresel olarak kaydedilen ilerlemeyi raydan çıkarma girişimi başarısız olacak” açıklaması yaptı.

Greenpeace dün de kararın açıklamasından hemen önce Hamburg Limanı'nda bir eylem yapmıştı. Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan SBI Subaru adlı yük gemisine şişme botla yaklaşan çevreciler geminin bordasına "Kömüre Hayır”, "Trump'a Hayır” yazdı. Greenpeace söz konusu yük gemisinin Teksas'tan Almanya'ya 60 bin ton kömür taşıdığını açıkladı.

"İnanılmaz derecede aptalca"

ABD'nin New York kentinde de birçok bina ışıklandırmasını yeşile çevirdi. ABD'li çevre aktivisti ve yazar Bill McKibben da Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını "inanılmaz derecede aptalca bir karar” olarak tanımladı. Kararın ABD'nin sadece müttefikleri nezdinde değil tüm dünyada izole olmasına yol açacağını belirten McKibben "Dünyada argümanlarını mantıklı bulan tek bir iklim bilimcisi yok” dedi.

Aralık 2015'te 195 ülkenin katılımıyla Paris'te imzalanan anlaşma, çevrecilerin iklim koruma mücadelesinde bir kilometre taşı sayılıyor. Anlaşmayı imzalayan ülkeler küresel ısınmayı endüstrileşme öncesi döneme göre yılda iki derecenin altında tutma hedefinde mutabık kalmıştı. Eski Başkan Barack Obama ABD'de iklime zarar veren sera gazlarının salımını 2025 yılına kadar yüzde 26 ile 28 oranında azaltma hedefini koymuştu.

ABD, Çin'den sonra atmosfere en çok sera gazı salan ikinci ülke. ABD ve Çin Eylül 2016'da anlaşmayı imzalamıştı.