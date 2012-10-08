Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çocuklara çevreci kart projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreci çocuklar yetiştirmek amacıyla bir proje geliştirdi.40 bin çocuğu kapsayacak proje, İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlayacak.

Öğrenciler getirdikleri pil, yağ gibi, atık maddeler karşılığında kartlarına yüklenecek puanlarla mağazalardan daha ucuz alışveriş yapma imkanı kazanacaklar. Ayrıca, otobüs biletlerini de indirimli alabilecekler.

Proje okullardaki çevre kollarına üye çocuklarla başlayacak. Bu kartlarla çocukların çevreci bir kimliğe sahip olması amaçlanıyor.