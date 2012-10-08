T24 LogoT24 Logo
Çevre

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çocuklara çevreci kart projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreci çocukları teşvik için 'Çevreci Çocuk' adlı indirimli alışveriş kartı verecek

08 Ekim 2012 18:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreci çocuklar yetiştirmek amacıyla bir proje geliştirdi.40 bin çocuğu kapsayacak proje, İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlayacak. 

Öğrenciler getirdikleri pil, yağ gibi, atık maddeler karşılığında kartlarına yüklenecek puanlarla mağazalardan daha ucuz alışveriş yapma imkanı kazanacaklar. Ayrıca, otobüs biletlerini de  indirimli alabilecekler.

Proje okullardaki çevre kollarına üye çocuklarla başlayacak. Bu kartlarla çocukların çevreci bir kimliğe sahip olması  amaçlanıyor.

 

ETİKETLER

çevre ve şehircilik bakanlığıöğrenciteşvik kartı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24