Çevreci çifti öldüren katil zanlısının eşinden itiraf

Antalya’nın Finike ilçesinde çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un cinayete iştirakle suçlanarak tutuklanan eşi 31 yayındaki Fatma Yamuç, eşi cinayeti işlendikten hemen sonra öğrendiğini ve eşinin 'karanlık bir iş' dediğini belirterek, gasp edilen eşyaları da Dipsiz Kuyu'ya birlikte atmaya gittiklerini itiraf etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftini 9 Mayıs akşamı öldüren Ali Yamuç'un, eşi ile Elmalı Cezaevi'nde görüştüğü ortaya çıktı. Yamuç, bu görüşme ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

"Karanlık bir olay"

Önceki ifadelerinde eşinin cinayetlerle ilgisi olduğunu bilmediğini öne süren Fatma Yamuç, mahkemedeki ifadesinde “Eşimin cinayetlerle bir alakası olduğunu bilmediğimi söylemişsem de eşime kapı önündeki malzemelerin cinayetlerle ilgisi olup olmadığını sorduğumda bana o olayla alakalı olduğunu ancak, bunun karanlık bir iş olduğunu, daha sonra anlatacağını söylemişti" dedi.

"Ben suçsuzum"

17 Mayıs günü Elmalı Cezaevi'nde tutuklu eşi Ali Yamuç ile görüşmeye gittiğini belirten Fatma Yamuç, şöyle konuştu:

“Ben tüfeği nereden aldığını ısrarla sordum. O da bana 'Celal diye biri var Kızılcık'ta, onun evine girdim. Onun evinden alındı, kullanıldı, bırakıldı. Hatta evinin camı kırıktı, ben evde bulunan yüklüğün arkasındaki tüfeği aldım' dedi. Ben suçsuzum. Olay anında Ali'nin yanında değildim. Hiçbir şekilde olayda Ali'ye yardımcı olmadım. Olaydan sonra bana malzemelerin cinayetle ilgili olduğunu söyledi ancak başka bir şey söylemedi."

Önceki ifadesinde cinayet günü saat 19.00 sıralarında uyuduğunu, saat 01.00 gibi uyandığında eşinin de yanında olduğunu söyleyen Fatma Yamuç, mahkemede saat 19.30 gibi uyuduğunu ve 21.30 gibi uyandığını belirterek, eşinin, 'Ben çok kötüyüm, hiç halim yok. Aşağıya gidip gelir misin?' dediğini, 'Ne oldu?' diye sorduğunu belirterek, “Bana 'Yuvalı ile Turunçova arasında bir köprü var, orada birisi var. Ona (Beni Ali gönderdi) de. Burada 2 bin 100 TL var, onu ver, o sana bir şey verecek' dedi. Ben parayı aldım, saymadım, cebime koydum. Eşim evdeydi, motora bindim, aşağı indim. Köprünün oraya vardım, 'Beni Ali gönderdi' dedim. Adam 'Bana parayı ver' dedi. Verdim. Bana poşet içinde bir şey verdi" diye konuştu.

Gasp ettiklerini dipsiz kuyuya atarken yanındaymış

İfadesinde Ali Yamuç'un Büyüknohutçu çiftinin evinden cinayet sonrasında gasp ettiği cep telefonunun bataryası ve kapağını kendisine ait telefona takmak istediğini söylediğini anlatan Fatma Yamuç, "Evde kapının arkasında kırmızı sofra bezi vardı, hafiften açtım onu, bir tane laptop ve ip gibi bir şey vardı. Ali telefonu da sofra bezinin içine koydu. Bunun ne olduğunu sordum, 'Bana kaybetmem için verdiler. Ben bunu anlatacağım şimdi değil' dedi. Bunun üzerine bir müddet tartıştık, sonra hazırlandık, ben valize çarşafı koydum" dedi.

Motorla aşağı indiklerini ve dipsiz kuyu olarak adlandırılan yerde durduklarını belirten Fatma Yamuç, “Ali gitti, 4 dakika sonra geri geldi. 'Naptın malzemeleri' dedim. 'Kaybettim işte' dedi. Ben de 'Bunu anlatmayacak mısın' dedim. 'Şimdi olmaz, eve varınca konuşacağız' dedi" diye konuştu.

Cinayetlerle ilgili katil zanlısı Ali Yamuç'un ifadesindeki siyah cip ile kapatılan mermer ocağının çalışanı olduğunu belirttiği 'Çirkin' lakaplı azmettiriciye ilişkin araştırma ve incelemeler de sürüyor.