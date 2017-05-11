Çevreci çifti öldüren katil yakalandı, cinayeti itiraf etti

Antalya’nın Finike İlçesi’ndeki yayla evinde dün öldürülen, çevrenin korunması için mücadelesiyle tanınan ve Kiracılar Derneği Genel Başkanı olan 61 yaşındaki Ali Ulvi Büyüknohutçu ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet şüphelisi 31 yaşındaki Ali Yumaç yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Yumaç'ın sorgusunda cinayeti para için işlediğini itiraf ettiği bildirildi. Katil zanlısı çiftin 2 bin lirasını gaspettiğini söyledi.

Finike İlçesi Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisinde Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evinde oturan çevreci çift, 3 çocuk babası Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’dan haber alamayan Antalya’daki çocukları, komşularından yardım istedi.

Ailenin evine giden komşuları, kapıyı çaldı. Açan olmayınca merdivenle balkondan evin içine bakan komşuları, Büyüknohutçu çiftinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, 2 katlı evin giriş kat balkonunda Aysin Büyüknohutçu’nun, salonun kapısında ise Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cesetleriyle karşılaşıldı.

Av tüfeği ile öldürüldü

İlk incelemede, Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun yakın mesafeden yüz bölgesine av tüfeğiyle tek el, eşinin ise göğüs bölgesine ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerininevde yaptığı incelemede giriş kapısında ve çevresinde saçma izlerine rastlandı. Çiftin dünyakınlarıyla cep telefonuyla görüştüğü ve Ali Büyüknohutçu’nun en son dün saat 16.00 sıralarında torununa ’Şehzadem’ diye mesaj attığı kaydedildi.

Jandarma, sağlık ekipleri ve savcının incelemesinden sonra Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

"Para için öldürmüş"

Jandarma istihbarat ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışma sonunda Büyüknohutçu çiftini öldürdüğü iddiasıyla Turunçova Mahallesi’nde oturan Ali Yumaç’ı dün gece gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeğini ise bir kuyunun içinde buldu.

Şüpheli Ali Yumaç jandarmaya verdiği ilk ifadesinde işsiz olduğunu, cinayetleri para için işlediğini ve evden yaklaşık 2 bin lira aldığını söyledi. Ali Yumaç’ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

"Kundakçı hakkında

suç duyurusunda bulunacaktık"

Öldürülen Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun avukatı İsmail Tunçbilek, gözaltına alınan kişinin bir süreden beri bölgede dolaştığının belirlendiğini söyledi. Büyüknohutçu’nun bölgede 5 Mayıs’ta çıkan yangını Ali Yumaç’ın çıkardığından şüphelendiğini belirten avukat Tunçbilek, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını kendisine söylediğini anlattı.

Avukat Tunçbilek, gecesaat 02.00 sıralarında evinin hemen yanındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndüren Büyüknohutçu’nun bu kişiyle karşılaştığını ve Yumaç’ın su almaya geldiğini söylediğini kendisine anlattığını belirtti.

Tunçbilek, şunları söyledi:

"Bölgede yaşıyor, sonradan buraya taşınmış biri ama herkes ’yabancı’ olarak biliyor. Yangın gecesi Ali Ulvi Büyüknohutçu’yu ’yangın var’ diye bu kişi uyandırıyor ve 300 lira da para istiyor. Ama Ali bey 100 lira veriyor. Ali bey bana, ’Bu kişiden şüpheleniyorum, hareketleri beni tedirgin ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunalım’ demişti. Konuşmamıza göre dün itibariyle karakola gidip suç duyurusunda bulunacaktık ama eşiyle birlikte ikisi de silahla vurulmuş bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerine göre cinayetin saat 17.00-18.00 gibi işlendiği tahmin ediliyor. Ama bizce sabah saatlerinde olmuş. Çünkü tavuklar salınmamıştı. Ali ağabey her gün tavukları saat 09.00’dan önce salardı. Ayrıca telefon kayıtlarında da saat 09.00’dan sonra hiç görüşme olmamış. Sonrasında ise çocukları WhatsApp üzerinden torununun bir fotoğrafını gönderiyor. Buna yanıt verilmiş ama tek kelime ’Şehzadem’ diye yazılmış. Zaten hep ’Şehzadem’ derdi ve bu yanıtın cinayeti işleyen kişi tarafından verilmiş olabileceğini de tahmin ediyoruz."

Avukat İsmail Tunçbilek, eve yakın çobanların olduğunu ancakhiç kimsenin silah sesi duymadığını kaydetti.

"Çevre mücadelesi yapıyordu"

Kiracılar DerneğiGenel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike İlçesi’nde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.

Ali Ulvi Büyüknohutçu, Antalya’da 1999 yerel seçimlerinde DSP’nin Kepez Belediye Başkan adaylığının yanı sıra Genç Parti Antalya İl Başkanlığı, DSP İl Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Büyüknohutçu, 5 Mayıs cuma günü saat 02.00 sıralarında ’Ali Babanın Çiftliği’ olarak da adlandırdığı evinin hemen yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığını ve büyük bir facianın eşiğinden döndüklerini belirten bir paylaşımda bulunmuştu.