Çevreci çiftin katili: Kapatılan mermer ocağındaki 'Çirkin' lakaplı kişi beni 50 bin liraya tuttu, 3 binini ödedi!

Antalya Finike'de yaşadıkları dağ evinde öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yumaç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yumaç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan bir mermer ocağı firmasını suçladı ve azmettirici olarak gösterdi.

Jandarma ve olay yeri keşfi sırasındaki ifadelerinde, 9 Mayıs akşamı öldürdüğü Büyüknohutçu çiftinin evine para için gittiği yönünde ifade veren Ali Yumaç, savcılıktaki ifadesinde ise şunları söyledi:



“Mermer ocağında çalışan, adını bilmediğim, 65-70 yaşlarında, siyah cip kullanan, beyaz saçlı, sürekli kirli sakalla gezen, 1.65 boylarında 'Çirkin' lakaplı adam 8 Mayıs günü yanıma geldi. Bana 'Cebinde paran var mı?' dedi. 'Yok' dedim. 'Sana bir iş teklif edeceğim' dedi. Cebinden 3 bin TL çıkarıp verdi. 'Bizim ocak bunlar yüzünden kapandı, sen bunları hallet, şu 3 bin TL'yi al, 47 bin TL'yi de olaydan sonra vereceğim' dedi. 'Silah nasıl olacak' dedim. 'Silahı kendin bilirsin' dedi, başka bir şey konuşmadık."

"Hırsızlık süsü vereceksin" demiş

Sorgusunda evden neden hırsızlık yaptığı da sorulan Yumaç, “Bana aynı şahıs 'Olaya hırsızlık süsü vereceksin, para çalarsan kendine, diğer çaldıklarını da dipsiz kuyuya atacaksın' dedi" diye konuştu. Ali Yumaç, bu kişiden aldığı 3 bin TL ve evden çaldığı 2 bin 100 TL olmak üzere eşi Fatma'ya 5 bin 100 TL verdiğini kaydetti.

Olaydan sonra mermer ocağına gitmiş



Olaydan sonra tarif ettiği kişiye ulaşmaya çalışmadığını da belirten Yumaç, ertesi gün saat 16.00-17.00 sıralarında bu kişiyi bulmak için mermer ocağına gittiğini, orada kendisini göremediğini söyledi. Söz konusu siyah araca ilişkin plaka bilgileri de veren Yumaç, “Her ne kadar önceki ifadelerimde suçu tek başıma, kimsenin azmettirmesi olmadan işlemiş olduğumu söylemişsem de olay anlattığım gibi olmuştur. Adını bilmediğim, sadece simaen tanıdığım, size tarif ettiğim şahıs bana para teklif etmiş ve suçu işlememe sebep olmuştur. Ben evden maktulleri öldürme planı ile çıktım" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yumaç, buradaki ifadesinde ise cinayet öncesi mermer ocağı sahiplerinden silah talep ettiğini, ancak onların vermediğini söyledi.

"Öldürme düşüncem belli ölçüde vardı"



'Çirkin' lakaplı kişiyi yaklaşık 1 yıldır tanıdığını da anlatan Ali Yumaç, bu adamdan aldığı 3 bin TL ve evden aldığı 2 bin 100 TL'yi eşine verdiğini belirterek, “Eve ilişkin keşif kısmını eşimle eve çay içmeye gittiğimizde yapmış olabilirim. Olay akşamı maktullerden erkek olanını öldürme düşüncem belli ölçüde vardı. Ancak eşini öldürme düşüncem yoktu. Olay akşamı erkek maktul bana fener doğrulttu ben de o esnada vurdum. Işığı bir anda bana doğru tutunca panikledim ve tetiğe bastım. Erkek maktul sırtüstü düştü. Sonra kadına da ateş ettim. Onu da öldürdükten sonra kaçtım. Çok pişmanım" diye konuştu.

Çay içmeye keşif için gitmiş



Ali Ulvi Büyüknohutçu'yu 4 yıldır tanıdığını kaydeden Yumaç, Büyüknohutçu çiftinin evine çay içmeye keşif amaçlı gittiklerini de itiraf etti. Yumaç, “Evi keşfetmem gerekiyordu. Daha sonra eşimle Ali amcanın evine çay içmeye gittik ve keşif amacımı gerçekleştirmiş oldum. 'Çirkin' lakaplı kişi 47 bin TL'lik kalan tutarı, cinayetten 3-4 gün sonra getireceğini söyledi. Getireceğim dediği yer mermer ocağıydı" dedi.