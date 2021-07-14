Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuz Gölü'nden su çekilmesini 4 ay önce yasaklamış

Konya Valiliği, Tuz Gölü’ndeki flamingo yavrusu ölümlerine ilişkin videonun ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, geçen mart ayında, Konya ve Aksaray valilikleri ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan; “2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca Konya Drenaj Kanalı üzerinden kesinlikle su çekilmemesi konusunda tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını” talep ettiği ortaya çıktı.

Bakanlığın yazısına göre; Tuz Gölü’nde 2019 yılında 20 bin 381 adet flamingo yavrusu sayılırken 2020 yılında 18 bin 125 flamingo yavrusu sayıldı. Benzer bir yazışmanın Eylül 2020'de de yapıldığı ve kanal üzerine kurulan setlerin kaldırıldığı görüldü.

Üremek için Tuz Gölü’ne gelen flamingoların kuluçkadan çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Ölü yavru flamingoların yer aldığı görüntüler, büyük tepki çekti. Konya Valiliği, tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna da yansıyan, Tuz Gölü’nün Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün, bundan dört ay önce, 9 Mart 2021 tarihinde Konya ve Aksaray valilikleri ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı konuyla ilgili uyardığı ortaya çıktı. Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman imzalı yazı şöyle:

“Flamingolar, mayıs ve haziran ayları olmak üzere iki ayrı dönemde yumurta bırakmaktadır. Özellikle yoğun sıcaklığın olduğu ve suyun çekildiği dönemlerde yavrular, Konya Drenaj Kanalı’nın Tuz Gölü’ne döküldüğü alan (flamingo kreş alanı) üzerindeki sularla beslenmektedirler.

‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi’, 2016 yılından itibaren her yıl yaptırılmaktadır. Proje sonuçlarında; Tuz Gölü’nde 2019 yılında 20 bin 381 adet flamingo yavrusu sayılırken 2020 yılında 18 bin 125 flamingo yavrusu sayılmıştır. Bunun nedeni, iklim değişikliğinin etkileri yanında, Konya Drenaj Kanalı üzerinden su çekimi yapılması ve kreş alanının sadece 50 kilometrelik kısmında su bulunmasıdır.

Bu nedenle 2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca Konya Drenaj Kanalı üzerinden kesinlikle su çekilmemesi konusunda tüm tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

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Konya Valiliği de DSİ'yi uyarmış

Konya Valiliği’nin de bakanlığı yazısını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü’ne ilettiği belirlendi. Vali Yardımcısı Saim Parlak’ın, bakanlığın yazısından 9 gün sonra DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’ne yazdığı yazı şöyle:

“Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda olan Konya Drenaj Kanalı’ndan (Tuz Gölü Ana Tahliye Kanalı), 2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca kesinlikle su çekilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Eylül 2020 tarihinde, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, “Ana Tahliye Kanalı üzerindeki müdahalelerin kaldırılması” konulu bir yazı gönderdi. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı yazıdan, Konya Valiliği’nin, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden kanal üzerindeki setlerin kaldırılmasını istediği anlaşıldı. Yazıda şu değerlendirme yapıldı:

“Alanda yapılan çalışmalar esnasında, Tersakan Gölü yakınındaki DSİ kanalı üzerinde (Tuz Gölü Tahliye Kanalı) yöre halkı tarafından suyu kesmek için set yapıldığının gözlendiği; bölgede bulunan göllere gelen suların azalmasının yaratacağı susuzluğun flamingolar ve diğer kuş türleri üzerinde ölümcül etkileri bulunduğundan, su kesen setin/setlerin alandan kaldırılmasının önem arz ettiği belirtilerek, Ana Tahliye Kanalı üzerindeki müdahalelerin kaldırılması istenmektedir.

Bahse konu Ana Tahliye Kanalı üzerindeki tüm müdahaleler, 15 Eylül 2020 tarihinde idaremizce kaldırılmış olup, konuya ilişkin fotoğraflar yazımız ekindedir.”

Konya Valiliği de 30 Eylül 2020’de DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirme ve fotoğrafları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi. Fotoğraflarda, DSİ yetkililerinin tahliye kanalına çekilen setleri bir vinçle kaldırdığı görüldü. (ANKA)