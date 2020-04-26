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Çevre

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iş makinelerinin çalıştırıldığı Salda Gölü'nde 24 saat canlı yayın yapılacağını açıkladı

26 Nisan 2020 14:12

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, millet bahçesi yapılacağının açıklandığı ve geçtiğimiz haftalarda iş makinelerinin çalıştırıldığı Salda Gölü'nde 24 saat canlı yayın yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölünün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, ’https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html’ adresinden izlenebileceği kaydedildi.

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