Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul yapıldığında depremle mücadeleye önemli katkı sağlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin İstanbul Boğazı'nı koruma, kurtarma ve özgürlük projesi olduğunu iddia ederek, "21 metre derinliğindeki bir kanal nasıl olur da İstanbul'daki depremselliği artırır? Arttırmaz" dedi.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık, "Az Önce Konuştum" programında bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u konuk etti.

Birçok önemli konuya değinen Bakan Kurum, "Kanal İstanbul şart mı?" sorusuna da yanıt verdi.



Kurum, "Kanal İstanbul projemiz İstanbul boğazını koruma kurtarma ve özgürlük projesi. İstanbul boğazında yılda ortalama 50 bin gemi geçiyor. 15 trilyon dolarlık ticaret söz konusu. Bunun yüzde 60'ı da deniz üzerinden yapılıyor. 21 metre derinliğindeki bir kanal nasıl olur da İstanbul'daki depremselliği artırır? Arttırmaz. Bunu bilimsel olarak açıkladık. Biz burada 40 milyon metrekarelik rezerv alan üretiyoruz. Riskli gördüğümüz alanları rezerv olarak kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bittiğinde kaybolan su kaynağının kat be kat fazlasını sağlayacağız"

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "Yüzde 3 su kaynağı proje yapıldığında gidiyor. Melen projesi yapıyoruz. Bu proje bittiğinde bu kaynağın 34 kat fazlası Melen'den İstanbul'a gelecek. Hamzalı, Pirinçli Karamandere barajları yapıldığı zaman su kaynakları ile ilgili kaybolan su kaynağının kat be kat fazlasını sağlayacağız. Yeşil alanlarımızı koruyacağız. Kanal İstanbul yapıldığı zaman depremle ilgili İstanbul'un mücadelesine çok önemli katkı sağlayacak. Ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Vizyon bir projedir."