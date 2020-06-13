Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ayder Yaylası'na otel ve 1700 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz

Ayder'deki yenileme ve koruma projesi hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum, şunları söyledi: "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz. Tamamen yerin altında. Ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve ring seferler ile işletmelerden faydalanabilecekler.

Çamlıhemşin'in dönüşümü kapsamında, Ayder'in dönüşümü kapsamında 55 apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla, kaçak noktasında buradaki yapılaşmaların vatandaşlarımızla görüşerek gönüllü bir dönüşüm projesi başlatacağız.

Tüm bu projeler bittiğinde Ayder çok daha yeşil, yaşanabilir bir yayla olacaktır."