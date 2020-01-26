T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız

"Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz

26 Ocak 2020 09:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" ifadelerine yer verdi. 

TIKLAYIN | Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 31’e yükseldiğini duyurdu

TIKLAYIN  | Doğu Anadolu fayı harekete geçti; Elazığ 6,6 ile sarsıldı

ETİKETLER

Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurumyaradeprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24