Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Doğayı kirletmenin bedelini gördük

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz elimizden geldiği kadar çevre hassasiyetiyle çalıştık. Ama daha önemlisi, bu salgın büyük bir ders olmuştur. Bir başka deyişle, doğayı kirletmenin bedelini gördük. Doğayı kirleten bizleriz. İnsanlıktır. Koruyacak olan da yine biziz" dedi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, "Salgın sırasında daha bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Salgının nasıl geldiği, nereden kaynaklandığı üzerine sayısız yorum yapıldı. Ama sonuçta doğayla ilişkisini gördük. Biz kirletiyoruz. Bu hassasiyetle çevremizi korumanın yolları için daha net adımlar atıyoruz." görüşünü savundu.

Kurum," Bakın, daha önce görmediğimiz hortumlar, seller oluşuyor. İklim değişiklikleri... Bunları görüyoruz. Ve bunlara karşı herkeste bir duyarlılık başladı. Tabii böyle bir duyarlılığın oluşması için, böyle bir ders için, elbette salgın gibi bir belaya gerek olmamalıdır. Ama yaşıyoruz. Biz de buna göre önlemlerimizi alıyoruz. Çevrenin en üst düzeyde korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Burada en önemli faktör vatandaşlarımızın, insanlığın çevre bilincini daha çok kazanmasıdır. O nedenle bu salgın aynı zamanda acı bir ders olmuştur." ifadesini kullandı.

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